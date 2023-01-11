Excalibur Army показала модернизацию танков Т-72 для Украины (фото)

Нидерланды и США профинансировали дооснащение 90 танков. Чтобы выполнять заказ быстрее, компания инвестирует миллионы евро в строительство новой производственной линии.

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Чешская оружейная компания Excalibur Army показала модернизацию танков Т-72 для Украины. Об этом сообщает Минобороны Чехии.

В рамках военной помощи Украине на оборонном предприятии модифицируют танки Т-72. В ходе работ танки получат новые приборы ночного видения, тепловизоры, системы связи и автоматику. В танках поменяют устаревшую оптику и аналоговые приборы. Также их будут оснащать более мощным двигателем, дополнительной динамической защитой и цифровой диагностики.

[ + – ] Модернизация танка Т-72Б

Полный список изменений засекречен. Работники предприятия говорят, что модернизация существенно расширит возможности советской машины. Для освоения Т-72 экипажу понадобится всего несколько дней. Финансируют работы США и Нидерланды.

[ + – ] Каждый месяц с цехов выходит 5 танков

10 января в Radio Prague International сообщили, что Excalibur Company инвестирует более 27 млн евро в расширение производства. На заводе в Штернберке построят еще один производственный цех с новыми технологиями. На данный момент мощности предприятия позволяют выпускать 5 модернизированных танков в месяц.

[ + – ] Т-72 получает новые элементы управления

Напомним, 9 января СМИ сообщили, что Чехия передает Украине новую партию модернизированных танков Т-72 и БРЭМ TREVA 30.

4 января 47-я бригада опубликовала фото танков M-55S, которые дооснастили дополнительной защитой "Контакт-1" и противокумулятивные экраны.