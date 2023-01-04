В Украине дооснастили словенские танки М-55S дополнительной защитой (фото)

Бронетехника получила противокумулятивные экраны и элементы динамической защиты "Контакт-1". Экипажи прошли переобучение, так как танки требуют 4 бойца, а не 3, как в украинских Т-64 или Т-72.

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Поступившие на вооружение новосозданной 47-й отдельной механизированной бригады танки М-55S прошли дооснащение в Украине. Об этом сообщает пресс-служба военных в телеграм-канале.

Словения передала Украине 28 танков M-55S — это глубокая модернизация советских Т-55 с привлечением израильских оборонных компаний. В 47-й бригаде опубликовали фотографии танков, указывающие на то, что их дополнительно оснастили противокумулятивными решетками и динамической защитой.

[ + – ] Противокумулятивная решетка на борту танка М-55S

В телеграм-канале аналитиков "NMFTE" уточняют, что на танки дополнительно установили динамическую защиту "Контакт-1" по бортам машины. Такая защита призвана останавливать кумулятивные снаряды, которые прожигают броню танка. При срабатывании "Контакт-1" детонирует, поглощая кумулятивную струю.

В чем особенность танков M-55S?

На бумаге любой Т-55 — это безнадежно устаревший танк, однако Словения провела глубокую модернизацию танков вместе с Израилем. Машина получила:

новый двигатель на 600 л.с., что делает его таким же подвижным, как танк Т-72

новую систему управления огнем

орудие L7 калибром 105-мм, которое использовалось в первых версиях американских Abrams

новое бронирование

[ + – ] Танк M-55S на вооружении 47-й бригады с элементами ДЗ "Контакт-1"

Поэтому у танка старой осталась только база, все вооружение и оборудование в нем новое. При этом есть еще одно важное отличие от украинских основных боевых танков — количество членов экипажа. В Т-64, Т-72 и Т-80 нужно три члена экипажа — наводчик, командир и мехвод. В словенских М-55S, как и у современных западных танков, экипаж состоит из 4 человек. Дополнительно появляется заряжающий. Поэтому 47-й бригаде пришлось переучивать танкистов специально под M-55S.

Напомним, 19 сентября в Словении анонсировали передачу Украине 28 танков М-55S. Взамен они получат 40 немецких погрузчиков и бензовозов.

15 ноября мастер-сержант Валерий Маркус отрапортовал о расширении 47-го штурмового полка до уровня бригады. Ее перевооружали и дооснащали. После этого должны были отправить на фронт.