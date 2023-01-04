В Україні дооснастили словенські танки М-55S додатковим захистом (фото)

Бронетехніка отримала протикумулятивні екрани та елементи динамічного захисту "Контакт-1". Екіпажі пройшли перенавчання, оскільки танки вимагають 4 бійців, а не 3, як в українських Т-64 чи Т-72.

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Танки М-55S, що надійшли на озброєння новоствореної 47-ї окремої механізованої бригади, пройшли дооснащення в Україні. Про це повідомляє пресслужба військових у телеграм-каналі.

Словенія передала Україні 28 танків M-55S — це глибока модернізація радянських Т-55 із залученням ізраїльських оборонних компаній. У 47-й бригаді опублікували фотографії танків, які вказують на те, що їх додатково оснастили протикумулятивними ґратами та динамічним захистом.

[ + – ] Протикумулятивні ґрати на борту танка М-55S

У телеграм-каналі аналітиків "NMFTE" уточнюють, що на танки додатково встановили динамічний захист "Контакт-1" по бортах машини. Такий захист покликаний зупиняти кумулятивні снаряди, які пропалюють броню танка. В разі спрацьовування "Контакт-1" детонує, поглинаючи кумулятивний струмінь.

У чому особливість танків M-55S?

На папері будь-який Т-55 — безнадійно застарілий танк, проте Словенія провела глибоку модернізацію танків разом з Ізраїлем. Машина отримала:

новий двигун на 600 к. с., що робить його таким же рухомим, як танк Т-72

нову систему управління вогнем

знаряддя L7 калібром 105-мм, яке використовувалося в перших версіях американських Abrams

нове бронювання

[ + – ] Танк M-55S на озброєнні 47-ї бригади з елементами ДЗ "Контакт-1"

Тому у танка старої залишилася лише база, все озброєння та обладнання у ньому нове. Водночас є ще одна важлива відмінність від українських основних бойових танків — кількість членів екіпажу. У Т-64, Т-72 і Т-80 потрібно три члени екіпажу — навідник, командир та мехвод. У словенських М-55S, як і в сучасних західних танків, екіпаж складається із 4 осіб. Додатково з'являється зарядний. Тому 47-й бригаді довелося переучувати танкістів спеціально під M-55S.

Нагадаємо, 19 вересня у Словенії анонсували передачу Україні 28 танків М-55S. Натомість вони отримають 40 німецьких навантажувачів та бензовозів.

15 листопада майстер-сержант Валерій Маркус відрапортував про розширення 47-го штурмового полку до рівня бригади. Її переозброювали та дооснащували. Після цього мали відправити на фронт.