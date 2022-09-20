Існує важлива особливість: чим допоможуть модернізовані Т-55 українській армії (фото)

ЗСУ отримають кілька десятків M-55S, які потребують 4 членів екіпажу, як і на сучасних M1 Abrams, Leopard чи Ariete.

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Словенія передасть Україні 28 танків М-55S. Це глибока модернізація радянського Т-55, однак у ній є одна особливість, яка дозволить ЗСУ швидше освоювати західні танки. Про це повідомляє Forbes.

Натомість 28 танків армія Словенії отримає 40 німецьких військово-транспортних машин. М-55S знаходиться у резерві Словенії. На папері будь-який Т-55 — це безнадійно застарілий танк, хоч він і використовується в країнах, що розвиваються. Проте ізраїльсько-словенська модернізація зробила його боєздатнішим.

[ + – ] Т-55 вимагає 4 члени екіпажу

Як зазначають автори, екіпаж Т-55 складається з чотирьох осіб: командира, навідника, механіка-водія, заряджального. Для командира є незалежний приціл, щоб він міг також говорити навіднику, куди наводитись знаряддя. Додамо, що у ЗСУ всі танки, які є на озброєнні, складаються із трьох членів екіпажу — Т-64, Т-72, Т-80, Т-84. В українських танках немає заряджального. При цьому всі західні танки M1 Abrams, Leopard та багато інших також вимагають 4 члени екіпажу.

Також у процесі модернізації танк отримав:

новий двигун на 600 кінських сил, що за рахунок маси дозволяє йому бути таким рухомим, як і Т-72

нову систему управління вогнем, яка дозволяє вести стрільбу на ходу

знаряддя L7 калібром 105-мм, яка використовувалася в ранніх версіях M1 Abrams

нове бронювання

Тому автори резюмують, що за фактом від танка залишилася тільки основа, а вся начинка на ньому нова. Модернізація проводилася 1999 року. M-55S допоможуть ЗСУ на напрямках, де ЗС РФ використовують Т-62, які якщо й проходили модернізацію, то не таку глибоку.

Нагадаємо, 19 вересня Словенія анонсувала передачу ЗСУ 28 танків M-55S.

Раніше повідомлялося, що керівництво Німеччини передало Україні ракетні системи Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo.