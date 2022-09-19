ЗСУ отримають від Словенії 28 танків М-55S, модернізованих ізраїльською компанією (фото, відео)

Після модернізації у танка з'явилася 105 мм гармата L7 із тепловим кожухом, динамічний захист, покращена система керування вогнем. Понад те, приціл Fotona SGS-55 з лазерним далекоміром та приціл командира Fotona COMTOS-55.

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Уряд Словенії анонсував відправку в Україну радянських танків Т-55, які зазнали масштабного оновлення. Німеччина, зі свого боку, відшкодує їхню відсутність 40 бойовими машинами, про що вже домовилися уряди. Про це повідомляється на сайті державної адміністрації.

"З солідарності з українським народом прем'єр-міністр [Роберт] Голоб і канцлер Шольц погодили спільні дії, щоб українська сторона могла отримати 28 словенських танків М-55S, — йдеться у повідомленні. — Зі свого боку, Словенії буде передано 40 одиниць німецького військового транспорту, зокрема 35 навантажувачів та 8 військових бензовозів".

[ + – ] Модернізований радянський танк Т-55.

Чимало країн, у яких залишилися радянські танки, провели модернізацію. У Словенії цим займалися місцева компанія STO RAVNE спільно з ізраїльською Elbit. У межах такого проєкту модернізовано 30 машин. Останній оновлений Т-55 словенські збройні сили отримали 1999 року.

[ + – ] Оновлений радянський танк Т-55. [ + – ] Оновлений радянський танк Т-55. [ + – ] Оновлений радянський танк Т-55. Фото: livejournal.com [ + – ] Оновлений радянський танк Т-55. Фото: mil.in.ua

Що оновили у радянських танках Т-55?

Після модернізації танк отримав:

нову 105 мм гармату L7 з тепловим кожухом;

динамічний захист;

систему керування вогнем покращили за допомогою цифрового балістичного обчислювача;

приціл Fotona SGS-55 з лазерним далекоміром; приціл командира Fotona COMTOS-55;

незалежну систему стабілізації лінії візування, що дозволяє вести цілі та наводити гармату окремо від навідника;

потужний двигун на 600 л.

нові гумометалеві гусениці;

додаткову нішу тильного боку вежі.

Раніше Фокус повідомляв, що керівництво Німеччини передало Україні ракетні системи Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo.

Нагадаємо, що у російських колоніях завербували не менше 6000 ув'язнених для війни в Україні. Засудженим у колоніях пропонують підписати контракт, а у разі відмови погрожують відправити на війну без грошей. У районах бойових дій вже може бути не менше 2036 російських в'язнів.