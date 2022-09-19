ВСУ получат от Словении 28 танков М-55S, модернизированных израильской компанией (фото, видео)

После модернизации у танка появилась 105 мм пушка L7 с тепловым кожухом, динамическая защита, улучшенная система управления огнем. Более того, прицел Fotona SGS-55 с лазерным дальномером и прицел командира Fotona COMTOS-55.

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Правительство Словении анонсировало отправку в Украину советских танков Т-55, которые подверглись масштабному обновлению. Германия, в свою очередь, возместит их отсутствие 40 боевыми машинами, о чем уже договорились правительства. Об этом сообщается на сайте государственной администрации.

"Из солидарности с украинским народом премьер-министр [Роберт] Голоб и канцлер Шольц согласовали общие действия, чтобы украинская сторона могла получить 28 словенских танков М-55S, — говорится в сообщении, — в свою очередь, Словении будут переданы 40 единиц немецкого военного транспорта, в том числе 35 погрузчиков и 8 военных бензовозов".

[ + – ] Модернизированный советский танк Т-55.

Многие страны, у которых остались советские танки, провели модернизацию. В словении этим занимались местная компания STO RAVNE совместно с израильской Elbit. В рамках такого проекта модернизировали 30 машин. Последний обновленный Т-55 словенские вооруженные силы получили в 1999 году.

[ + – ] Обновленный советский танк Т-55. [ + – ] Обновленный советский танк Т-55. [ + – ] Обновленный советский танк Т-55. Фото: livejournal.com [ + – ] Обновленный советский танк Т-55. Фото: mil.in.ua

Что обновили в советских танках Т-55?

После модернизации танк получил:

​новую 105 мм пушку L7 с тепловым кожухом;

динамическую защиту;

систему управления огнем улучшили с помощью цифрового баллистического вычислителя;

прицел Fotona SGS-55 с лазерным дальномером; прицел командира Fotona COMTOS-55;

независимую систему стабилизации линии визирования, что позволяет вести цели и наводить пушку отдельно от наводчика;

мощный двигатель на 600 л.с.;

новые резинометаллические гусеницы;

дополнительную нишу тыльной стороны башни.

Ранее Фокус сообщал, что руководство Германии передало Украине ракетные системы Mars II и 50 бронетранспортеры Dingo.

Напомним, что в российских колониях завербовали не меньше 6000 заключенных для войны в Украине. Осужденным в колониях предлагают подписать контракт, а в случае отказа угрожают отправить на войну без денег. В районах боевых действий уже могут быть не меньше 2036 российских заключенных.