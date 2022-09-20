Есть важная особенность: чем помогут модернизированные Т-55 украинской армии (фото)

ВСУ получат пару десятков M-55S, которые требуют 4 члена экипажа, как и на современных M1 Abrams, Leopard или Ariete.

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Словения передаст Украине 28 танка М-55S. Это глубокая модернизация советского Т-55, однако в ней есть одна особенность, которая позволит ВСУ быстрее осваивать западные танки. Об этом сообщает Forbes.

Взамен 28 танков армия Словении получит 40 немецких военно-транспортных машин. М-55S находится в резерве Словении. На бумаге любой Т-55 — это безнадежно устаревшей танк, хоть он и используется в развивающихся странах. Однако израильско-словенская модернизация сделала его более боеспособным.

[ + – ] Т-55 требует 4 члена экипажа

Как отмечают авторы, экипаж Т-55 состоит из четырех человек: командира, наводчика, заряжающего и механика-водителя. Для командира есть независимый прицел, чтобы он мог также говорить наводчику, куда наводиться орудие. Добавим, что в ВСУ все танки, которые есть на вооружении, состоят из трех членов экипажа — Т-64, Т-72, Т-80, Т-84. В украинских танках нет заряжающего. При этом все западные танки M1 Abrams, Leopard и многие другие также требуют 4 члена экипажа.

Также в ходе модернизации танк получил:

новый двигатель на 600 лошадиных сил, что за счет массы позволяет ему быть таким же подвижным, как и Т-72

новую систему управления огнем, которая позволяет вести стрельбу на ходу

орудие L7 калибром 105-мм, которая использовалась в ранних версиях M1 Abrams

новое бронирование

Поэтому в авторы резюмируют, что по факту от танка осталась только основа, а вся начинка на нем новая. Модернизация производилась в 1999 году. M-55S помогут ВСУ на направлениях, где ВС РФ используют Т-62, которые если и проходили модернизацию, то не такую глубокую.

Напомним, 19 сентября Словения анонсировала передачу ВСУ 28 танков M-55S.

Ранее сообщалось, что руководство Германии передало Украинеракетные системы Mars II и 50 бронетранспортеры Dingo.