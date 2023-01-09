С автографом премьера: Чехия предаст Украине новую партию танков Т-72 (фото)

Глава чешского правительства собственноручно отставил послание для украинских защитников, а также анонсировал передачу ВСУ эвакуационной машины TREVA 30.

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Чешская Республика может передать Вооруженным силам Украины партию танков Т-72 и ремонтно-эвакуационную машину TREVA 30. Об этом написал премьер-министр Чехии Петр Фиала на своей странице в Twitter 9 января.

Политик отметил, что на одном из выделенных для Украины танков он собственноручно оставил сообщение воинам ЗСУ.

"На танке Т-72, который поедет в Украину я написал короткое послание храбрым украинским защитникам. Я верю, что украинцы победят в борьбе с российским агрессором", — сообщил премьер.

Кроме того, Петр Фиала упомянул о предоставлении Украине эвакуационной машины.

"Во время посещения армейского арсенала Excalibur у меня также была возможность окрестить новую ремонтно-эвакуационную машину TREVA 30, которая в будущем также может помочь в Украине", — написал Фиала.

В подтверждение своим словам, политик опубликовал снимки с упомянутой военной техникой.

[ + – ] Петр Фиала оставил послание для ВСУ на Т-72

Советский Т-72 является самым массовым танком второго поколения. Разработка и производство Т-72 проходили на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле. Данный вид военной техники стоит на вооружении более 40 лет в десятках стран мира.

В мае 2022 года министр обороны Чехии Яна Чернохова заявляла о готовности передать ВСУ свои танки Т-72, в обмен на получение немецких Leopard 2. Правительства Германии и Чехии намеревались заключить контракт на передачу 20 танков Leopard 2A4 и 40 танков Leopard на замену Т-72. При этом стороны не уточняли сроки поставок.

Напомним, что 9 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о передаче ВСУ тяжелых танков по типу американских Abrams и немецких Leopard. Генсек признался, что не исключает такую возможность, однако гарантировать поставки не может.

Еще Фокус писал о том, что Польша ведет переговоры о том, чтобы создать коалицию стран для передачи Украине танков Leopard 2. Украинский военный портал Defense Express предположил, что в коалиции могли бы состоять Финляндия, Германия, Швеция, Испания, Польша.