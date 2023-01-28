На виборах президента в Чехії перемагає Петр Павел: що він говорив про Україну

Павел не вірить у демократичну революцію в РФ і виступає за продовження постачання Україні зброї. Його конкурент Андрій Бабіш виступає за мирну конференцію із Кремлем, а також припинення військової допомоги.

Related video

У Чехії завершується підрахунок голосів під час виборів президента. Після підрахунку на 95% дільниць Петр Павел отримує 57,56%. Про це повідомляє видання Ceske Noviny.

Ексгенерал НАТО Петр Павел стане новим президентом, замінивши Мілоша Земана. У фіналі другого туру Павел оминув колишнього прем'єр-міністра Андрія Бабіша, який отримує близько 42%.

Мілош Земан до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був прихильником РФ і підтримував Володимира Путіна. Після 24 лютого 2022 року він почав критикувати його, і Чехія почала допомагати Україні. Земан підтримав Бабіша, також за нього виступали комуністи. Ексгенерала НАТО підтримала кандидатка Дануше Нерудова, яка посіла 3 місце.

Що говорив Петр Павел про Україну?

Петр Павел був головою чеського Генштабу та відвідував Україну у 2018 році в ролі генерала НАТО. Він не вірить у демократичні зміни в Росії в найближчому майбутньому, а також підтримує надання військової допомоги Києву.

Директор європейських студій в Українській призмі Михайло Драпак заявив, що Павел — виражений євроатлантист. А Андрій Бабіш, навпаки, євроскептик і виступає за мирне рішення російсько-української війни.

Незважаючи на те, що головним у Чехії є прем'єр-міністр, а не президент, позиція останнього однаково впливова. Як зазначають у ВВС, для України вибори важливі, оскільки Бабіш говорив, що Чехія вже не має зброї для її постачання Україні. Також він не вважає, що Україна вступить у НАТО.

"Усі ми хочемо, щоб Росія зазнала поразки в Україні, щоб було відновлено її територіальну цілісність у початкових межах, щоб Росія компенсувала збитки, а воєнні злочинці постали перед судом. Питання, чого з цього можна досягти. Думаю, успіхом буде відновлення територіальної цілісності України мінімум на стан до 24 лютого 2022 року", — заявляв Петер Павло.

Нагадаємо, 14 грудня у Чехії визнали Голодомор геноцидом українського народу. Сенат підтримав таке рішення.

11 січня чеська компанія Excalibur Army показала модернізацію танків Т-72 для України.