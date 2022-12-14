"Відновлення історичної справедливості": у Чехії визнали Голодомор геноцидом українців

За словами Володимира Зеленського, Росії доведеться відповісти за всі злочини минулого та сьогодення.

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Сенат Чеської Республіки ухвалив рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

Український лідер висловив подяку чеським партерам і наголосив, що Російській Федерації не вдасться уникнути відповідальності за свої дії.

"Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче", — написав Володимир Зеленський.

Питання визнання Голодомору геноцидом також буде розглянуто у Європейському парламенті. Відповідне засідання заплановане на 15 грудня.

"Заява комісії – 90 років після Голодомору: визнання масового вбивства через голод геноцидом", — йдеться в анонсі.

Раніше Комітет із закордонних справ парламенту Чеської Республіки також ухвалив резолюцію про визнання російського режиму терористичним. У парламенті Чехії вважають, що дії ЗС РФ мають усі ознаки злочинів проти людяності і винні мають бути покарані.

Нагадаємо, що Бундестаг одноголосно ухвалив резолюцію, в якій Голодомор названий геноцидом українського народу. У німецькому парламенті зазначили, що масова смерть українців від голоду була не наслідком неврожаю, а волею керівництва СРСР на чолі з Йосипом Сталіним.

Фокус також повідомляв, що президент України Володимир Зеленський поговорив із прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком про шляхи визнання Великобританією Голодомору геноцидом українців. Обговорення цієї теми відбулося напередодні дня вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років під час візиту британського прем'єра до Києва.