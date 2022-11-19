"Важливо саме зараз": Зеленський та Ріші Сунак обговорили визнання Голодомору геноцидом українців

Президент Зеленський наголосив на тому, що у 2022 році Москва знову здійснює геноцид українського народу.

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Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком у Києві. У межах цієї зустрічі політики розглянули шляхи визнання Великою Британією Голодомору геноцидом українців, про що повідомляється на офіційному сайті Президента України.

Обговорення цієї теми відбулося напередодні дня пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років, що припадає на четверту суботу листопада. На теренах України цей день став пам'ятним у 1998 році. До 2008 року церемонія відбулася біля пам'ятного знаку на Михайлівській площі.

"Це важливо саме зараз, коли Кремль знову робить акти геноциду проти українців. Цю тему потрібно докладно опрацювати. Ми віримо, що справедливість буде забезпечена", — заявив Володимир Зеленський.

На сайті Президента згадали про те, що Зеленський та Ріші Сунак висловили свою повагу постраждалим від голоду 30-х років, встановивши лампадку біля меморіалу жертвам Голодомору. Політики також поклали квіти біля стіни пам'яті воїнів, які віддали життя за Україну та вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.

У публікації також зазначили, що британський прем'єр-міністр вказав на мужність українців, яка стала натхненням для всього світу. Ріші Сунак запевнив, що Великобританія й надалі підтримуватиме Україну в її протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії прибув до столиці України у суботу, 19 листопада. У рамках свого візиту він поспілкувався з Володимиром Зеленським на теми щодо глобальної безпеки.

Ще Фокус писав про те, що Ріші Сунак пообіцяв посилити протиповітряну оборону України. Під цю мету у Великій Британії виділили пакет допомоги на 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ще ми повідомляли, що в окупованому росіянами Маріуполі окупанти знесли меморіал "Жертвам голодомору". Представник організації "Молода республіка" Євгенія Кротова назвала пам'ятник "символом дезінформації".