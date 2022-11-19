Кінець варварської війни: Ріші Сунак у Києві пообіцяв посилити протиповітряну оборону України

Новий пакет допомоги від Великобританії допоможе убезпечити мирних українців та цивільну інфраструктуру від російських ракетних обстрілів.

Related video

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час свого візиту до Києва оголосив про намір зміцнити українську ППО. З цією метою Британія надала Україні пакет допомоги на 50 мільйонів фунтів стерлінгів, про що пише видання Sky News.

У публікації зазначають, що Ріші Сунак вирушив до України, щоб особисто поговорити з президентом Володимиром Зеленським про останні новини російсько-української війни. Прем'єр заявив, що британська допомога має "покласти край цій варварській війні".

Сунак зазначив, що зміцнення систем протиповітряної оборони допоможе убезпечити мирне населення та об'єкти критичної інфраструктури від масованих ракетних атак з боку Російської Федерації. До пакета допомоги увійшли 125 зенітних гармат та технологій для протидії дронам-камікадзе, які РФ закуповує в Ірану. Крім того, Україна отримає кілька десятків радарів та засобів радіоелектронного протистояння безпілотникам.

"Я пишаюся тим, як Великобританія підтримувала Україну з самого початку, і я тут сьогодні, щоб сказати, що Великобританія та наші союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, оскільки вона бореться за припинення цієї варварської війни та досягнення справедливого миру", — цитують Ріші Сунака Sky News.

Автори повідомлення також згадали, що Британія відправляє в Україну досвідчених військових медиків та інженерів для підвищення кваліфікації Збройних Сил України. Раніше у Міністерстві оборони Великобританії також анонсували передачу Україні понад 1000 нових зенітних ракет.

Нагадаємо, що Ріші Сунак висловився про війну в Україні та звинуватив Російську Федерацію у дестабілізації світового енергетичного ринку.

Ще Фокус писав, що Ріші Сунак запропонував план боротьби з наслідками російської агресії. Він закликав РФ припинити шантаж голодом та згадав про важливість фінансової стабільності.