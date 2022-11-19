Конец варварской войны: Риши Сунак в Киеве пообещал усилить противовоздушную оборону Украины

Новый пакет помощи от Великобритании поможет обезопасить мирных украинцев и гражданскую инфраструктуру от российских ракетных обстрелов.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своего визита в Киев объявил о намерении укрепить украинское ПВО. С этой целью Британия выделила Украине пакет помощи на 50 миллионов фунтов стерлингов, о чем пишет издание Sky News.

В публикации отмечают, что Риши Сунак отправился в Украину, чтобы лично поговорить с президентом Владимиром Зеленским о последних новостях российско-украинской войны. Премьер заявил, что британская помощь должна "положить конец этой варварской войне".

Сунак отметил, что укрепление систем противовоздушной обороны поможет обезопасить мирное население и объекты критической инфраструктуры от массированных ракетных атак со стороны Российской Федерации. В пакет помощи вошли 125 зенитных орудий и технологий для противодействия дронам-камикадзе, которые РФ закупает у Ирана. Кроме того, Украина получит несколько десятков радаров и средств радиоэлектронного противостояния беспилотникам.

"Я горжусь тем, как Великобритания поддерживала Украину с самого начала, и я здесь сегодня, чтобы сказать, что Великобритания и наши союзники будут продолжать поддерживать Украину, поскольку она борется за прекращение этой варварской войны и достижение справедливого мира", — цитируют Риши Сунака в Sky News.

Авторы сообщения также упомянули о том, что Британия отправляет в Украину опытных военных медиков и инженеров для повышения квалификации Вооруженных сил Украины. Ранее в Министерстве обороны Великобритании также анонсировали передачу Украине более чем 1000 новых зенитных ракет.

Напомним, что Риши Сунак высказался о войне в Украине и обвинил Российскую Федерацию в дестабилизации мирового энергетического рынка.

Еще Фокус писал, что Риши Сунак предложил план борьбы с последствиями российской агрессии. Он призвал РФ прекратить шантаж голодом и упомянул о важности финансовой стабильности.