"Важно именно сейчас": Зеленский и Риши Сунак обсудили признание Голодомора геноцидом украинцев

Президент Зеленский акцентировал внимание на том, что в 2022 году Москва вновь совершает геноцид украинского народа.

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Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Киеве. В рамках этой встречи политики рассмотрели пути признания Великобританией Голодомора геноцидом украинцев, о чем сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Обсуждение данной темы прошло в преддверье дня памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, который приходится на четвертую субботу ноября. На территории Украины этот день стал памятным в 1998 году. До 2008 года церемония проходила возле памятного знака на Михайловской площади.

"Это важно именно сейчас, когда Кремль снова совершает акты геноцида против украинцев. Эту тему нужно подробно проработать. Мы верим, что справедливость будет обеспечена", – заявил Владимир Зеленский.

На сайте Президента упомянули о том, что Зеленский и Риши Сунак выразили свое почтение пострадавшим от голода 30-х годов, установив лампадку около мемориала жертвам Голодомора. Политики также возложили цветы возле стены памяти воинов, отдавших жизнь за Украину и почтили их память минутой молчания.

В публикации также отметили, что британский премьер-министр указал на мужество украинцев, которое послужило вдохновением для всего мира. Риши Сунак уверил, что Великобритания и впредь будет поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии.

Напомним, что премьер-министр Великобритании прибыл в столицу Украины в субботу, 19 ноября. В рамках своего визита он пообщался с Владимиром Зеленским на темы, касающиеся глобальной безопасности.

Еще Фокус писал о том, что Риши Сунак пообещал усилить противовоздушную оборону Украины. Под эту цель в Великобритании выделили пакет помощи на 50 миллионов фунтов стерлингов.

Еще мы сообщали, что в оккупированном россиянами Мариуполе оккупанты снесли мемориал "Жертвам голодомора". Представитель организации "Молодая республика" Евгения Кротова назвала памятник "символом дезинформации".