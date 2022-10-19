Война с памятниками: в Мариуполе оккупанты снесли мемориал "Жертвам голодомора" (видео)

Пророссийские активисты заявили, что они демонтировали не памятник жертвам голодомора и репрессий, а символ "государственной дезинформации".

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Оккупационные власти демонтировали в Мариуполе мемориал "Жертвам голодомора", который был установлен в городе еще в 2004 году. Как заявила представитель организации "Молодая республика" Евгения Кротова, в городе убрали "символ дезинформации", которая якобы проводилась в Украине на государственном уровне. Об этом говорится в репортаже агентства "РИА Новости".

Сообщается, что мемориал демонтировали с применением автокрана. Гранит оккупанты планируют переработать на стройматериалы.

"Мы сносим не памятник, а символ политического дезинформирования населения, в том числе и молодежи. На своем личном примере могу привести, что учась в школе, нам навязывали идею геноцида и голодомора 32-33 годов в Украине. Никто в учебниках не описывал то настоящее, что было", — сказала Кротова.

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Преподаватель Приазовского государственного технического университета Ольга Шмачкова прокомментировала снос мемориала и сказала, что "родину" нужно сделать чистой и красивой, а память о проблемах пусть остается "в душах".

"Нужно ли мариупольцам раз за разом повторять о страшном? Вот точно так же с этим памятником: лучше давайте сделаем свою родину чистой и красивой, а память о проблемах останется в душах", — заявила она.

Что известно о мемориале

Монумент жертвам голодомора и политических репрессий советского тоталитарного режима в Мариуполе был установлен в 2004 году. Он был выполнен из черного и красного гранита, что символизировали украинскую землю и невинно пролитую кровь. На черной плите были размещены три пшеничных колоска, как символ того, что они могли кого-то спасти от голода, на красной плите была размещена колючая проволока.

Голод в Мариуполе в 30-х годах ХХ века

Как и по всей территории Украины большевики проводили тотальную коллективизацию, которая затронула и жителей Донбасса. Ее следствием стал голод 1932-1933 годов, что коснулся и мариупольцев. Несмотря на доступ к азовской рыбе, регион потерял около 50 тысяч человек — украинцев, греков и немцев. В основном гибли от голода сельские жители, у которых чекисты отбирали последнее продовольствие. В книге украинского исследователя голодомора Василия Марочко описываются случаи каннибализма в тех районах, которые были удалены от моря.

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Согласно архивным документам Госархива в Донецкой области были зафиксированные случаи трупоедства. В докладных записках повсеместно отмечается "бездушное отношение населения и даже отдельных руководителей как к голодающим, так и к умершим. Умершие лежали по 3-4 дня и более".

Бедственное положение крестьян спровоцировало протесты среди населения, однако силами РККА они были подавлены.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время памятных мероприятий по случаю Дня памяти жертв голодомора пожилой мужчина подошел к мемориалу и начал есть хлеб, который там по традиции оставили в память о голоде.