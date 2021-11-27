Пожилой киевлянин съел хлеб с мемориала Голодомора во время памятных мероприятий (видео)

В местах увековечения жертв трагедии традиционно оставляют простые продукты в память о голоде.

Во время памятных мероприятий по случаю Дня памяти жертв голодоморов, которые проходили в Киеве, пожилой мужчина подошел к мемориалу и начал есть хлеб, который там по традиции оставили в память о голоде. Соответствующее видео опубликовало издание "Сегодня".

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"Сегодня эта еда пригодилась одному из посетителей мемориала", — отметили журналисты.

[ + – ] Пожилой киевлянин собирает и ест хлеб у мемориала Голодомора

Напомним, ранее в этот же день, 27 ноября, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили Национальный музей Голодомора-геноцида, где также отдали почести жертвам трагедии. В ходе выступления глава государства подчеркнул, что имена многих умерших во время голода до сих пор неизвестны, однако украинцы смогли его пережить и сейчас "есть кому передавать память следующим поколениям".

В мае 2021 года палата представителей американского штата Техас приняла резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов в Украине признается геноцидом.