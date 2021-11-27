"Никогда не забудем". Чета Зеленских почтила память жертв голодоморов в Украине (видео)

Президент подчеркнул, что точное количество жертв голодоморов неизвестно, однако украинцам удалось их пережить, и сегодня "есть кому передать память следующим поколениям".

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили мероприятие по случаю Дня памяти жертв голодоморов, которое состоялось в Национальном музее Голодомора-геноцида. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Во время мероприятия глава государства и первая леди возложили возле скульптуры "Горькая память детства" композиции из колосков. После этого была объявлена общенациональная минута молчания.

[ + – ] Елена и Владимир Зеленские почтили память мертв городоморов Фото: пресс-служба ОП

Присутствовавшие на церемонии дети передали чете Зеленских зажженные лампадки. Их президент со своей супругой установили на Алее черных досок.

Также в ходе мероприятия Владимир Зеленский выступил с речью, в которой подчеркнул, что в День памяти жертв голодоморов украинцы чествуют миллионы погибших предков.

"Каково точное количество погибших украинцев? Сможем ли мы когда-нибудь ее установить? Какой правды мы до сих пор не знаем? Сможем ли мы когда-нибудь о ней узнать? Как могла власть тогда со всем этим жить и годами, десятилетиями скрывать преступления? Сможем ли мы когда-нибудь о них забыть? Ответ на этот вопрос мы знаем – нет. Мы никогда и ни за что не забудем наших предков, погибших в 1921-м, 22-м и 23-м годах. В 1946-м и 1947-м. И в самые страшные, устроенные тоталитарным сталинским режимом 32-й и 33-й – годы Голодомора-геноцида", — сказал Зеленский во время выступления.

Президент подчеркнул, что в следующем году исполняется 90-годовщина Голодомора и к этой дате должно завершиться строительство второй очереди посвященного ему музея.

"Мы до сих пор не знаем имен многих украинцев, умерших от Голодомора. Он уничтожал целые семьи, улицы, деревни. Так что не у кого спросить. Но он не смог уничтожить нас до конца. Так что есть кому это помнить. И есть кому передавать память следующим поколениям", — заверил Зеленский.

Напомним, в середине октября в Москве сорвался показ фильма про Голодомор. В здание, в котором должна была проходить трансляция, ворвались неизвестные с криками "позор" и "фашисты".

В мае штат Техас признал Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом.