"Ніколи не забудемо". Подружжя Зеленських вшанувало пам'ять жертв голодоморів в Україні (відео)

Президент наголосив, що точна кількість жертв голодоморів невідома, проте українцям вдалося їх пережити й сьогодні "є кому передати пам'ять наступним поколінням".

27 листопада президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали захід з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів, який відбувся у Національному музеї Голодомору-геноциду. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Під час заходу глава держави та перша леді поклали біля скульптури "Гірка пам'ять дитинства" композиції з колосків. Після цього було оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання.

[ + – ] Олена та Володимир Зеленські вшанували пам'ять мертвих городоморів Фото: прес-служба ОП

Діти, які були присутні на церемонії, передали подружжю Зеленських запалені лампадки. Їх президент зі своєю дружиною встановили на Алеї чорних дощок.

Також під час заходу Володимир Зеленський виступив з промовою, у якій наголосив, що у День пам'яті жертв голодоморів українці вшановують мільйони загиблих предків.

"Яка точна кількість загиблих українців? Чи зможемо ми колись її встановити? Якої правди ми досі не знаємо? Чи зможемо ми колись про неї дізнатися? Як могла влада тоді з усім цим жити й роками, десятиріччями приховувати злочини? Чи зможемо ми колись про них забути? Відповідь на це питання ми знаємо – ні. Ми ніколи й нізащо не забудемо наших предків, які загинули в 1921-му, 22-му й 23-му роках. У 1946-му й 1947-му. І в найстрашніші, влаштовані тоталітарним сталінським режимом 32-й і 33-й роки – роки Голодомору-геноциду", — сказав Зеленський під час виступу.

Президент наголосив, що наступного року виповнюється 90-річчя Голодомору і до цієї дати має завершитися будівництво другої черги присвяченого йому музею.

"Ми досі не знаємо імен багатьох українців, померлих від Голодомору. Він знищував цілі родини, вулиці, села. Тож немає в кого спитати. Але він не зміг знищити нас остаточно. Тож є кому це пам’ятати. І є кому передавати пам'ять наступним поколінням", — запевнив Зеленський.

Нагадаємо, у середині жовтня у Москві зірвався показ фільму про Голодомор. До будівлі, в якій мала проходити трансляція, увірвалися невідомі з криками "ганьба" та "фашисти".

У травні штат Техас визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом.