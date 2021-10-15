У Москві зірвали показ фільму про Голодомор в Україні вигуками "фашисти" та "ганьба" (відео)

Прибулі на виклик силовики вивели нападників, після чого почали вимагати глядачів писати пояснювальні записки, чому вони прийшли на показ.

У Москві на кінопоказі в офісі "Міжнародного меморіалу" увірвалося кілька десятків невідомих в медичних масках, щоб зірвати показ фільму про Голодомор в Україні "Ціна правди". Про це повідомляє "Медіазона", якій дали коментар з пресслужби правозахисного центру.

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Увірвавшись, молоді люди почали вигукувати "Фашисти", "Ганьба" і "Не забудемо, не пробачимо". Стверджується, що в залі були оператори телеканалу НТВ, які знімали напад.

Правозахисники викликали поліцію, які прибули разом з Росгвардією. Вони провели огляд трьох чоловіків, а інших вивели. З собою силовики забрали і трьох співробітників "Міжнародного меморіалу" для "пояснень".

Показ фільму вдалося продовжити, але по його завершенню людей кілька годин не випускали з залу. Правоохоронці вимагали заповнити анкету з особистими даними, і пояснити, що вони робили на показі фільму. Один з поліцейських схопив кінопродюсера Євгена Гінділіс і потягнув його за руку.

В результаті силовики забрали відео з камер спостереження, відеореєстратор і частина обладнання сигналізації. Адвоката всередину також не пустили.

"Ціна правди" — це фільм польського режисера Агнешки Голланд. У ньому розповідається історія репортера Гарета Джонса, який в 1933 році першим в західній пресі повідомив про Голодомор проти українців в СРСР. Його прем'єра відбулася у 2019 році.

Нагадаємо, священник ПЦУ Павло Пантілов назвав події в Бабиному Яру покаранням євреїв за Голодомор.

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