"Кара Божа": Священик ПЦУ назвав події в Бабиному Яру покаранням євреїв за Голодомор

На думку ексзаступника мера Шепетівки, "Божа кара" над єврейським народом запізнилася на 8 років, а клірик ПЦУ Павло Пантілов дорікнув євреям за гріхи перед українцями

Колишній заступник мера м. Шепетівка Юрій Вахоцький і клірик ПЦУ Павло Пантілов дали нову історичну оцінку трагічним подіям у період Другої світової війни в Бабиному Яру. Судячи з коментарів "істориків", причиною масових розстрілів у Бабиному Яру стали гріхи єврейського народу. Про це повідомляється в публікації Глави Всеукраїнського єврейського конгресу Едуарда Долинського.

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За словами Юрія Вахоцького, Бабин Яр був "божою карою" за Голодомор, в результаті якого в Україні загинули щонайменше 3,9 млн осіб. Кара, на думку колишнього заступника мера, запізнилася на 8 років і виявилася неповною.

Ще один "спікер-богослов" Павло Пантілов, який іменує себе отцем Саврадимом, погодився з таким трактуванням подій і додав, що на "ж*дівському народі" лежить великий гріх. Пастир стурбований тим, що весь народ не приніс покаяння, очевидно забувши при цьому, що єврейський народ у більшості своїй не сповідує православне християнство і тому не може принести покаяння православному священику.

"Чомусь ми поважаємо і співчуваємо жи*дам за Бабин Яр, а вони наш Голодомор не визнають. Може, тому що це творилося руками саме жи*івського керівництва?" — запитує Пантілов.

Ймовірно, така позиція священика ПЦУ була сформована після виступу президента Ізраїлю Реувена Рівліна у Верховній Раді з нагоди 75-ї річниці трагедії в Бабиному Яру. Тоді президент заявив про причетність українців, точніше бійців ОУН, до масових вбивств і переслідувань євреїв під час Другої світової війни.

Епатажні висловлювання українського священика в соцмережах далеко не новина. Так, у серпні цього року отець Саврадим у своїх коментарях назвав "сміттям" людей, не згодних із ним у питаннях української мови. А на особливо активних своїх опонентів погрожував "накласти прокляття і пристріт". Чи буде він при цьому застосовувати суто церковну практику підданя незгодних "анафемі", або використовувати традиційніші "народні" методи, священик не уточнив. Скрін із Facebook опубліковано на сайті Raskolam.net, однак на сторінці священика такого поста немає.

Нагадаємо, що президент Ізраїлю Реувен Рівлін жорстко відповів прьемьеру Польщі Матеушу Моравецькому з приводу співпраці євреїв з нацистами, назвавши таку заяву польського політика "черговим дном".

На згадку про жертви Голокосту щорічно 12 квітня жителі Ізраїлю вшановують пам'ять загиблих. За традицією, в цей день з першими звуками сирени в Ізраїлі на дві хвилини зупиняється весь рух.