В Москве сорвали показ фильма про Голодомор в Украине выкриками "фашисты" и "позор" (видео)

Прибывшие на вызов силовики вывели нападающих, после чего потребовали у зрителей писать объяснительные записки, почему они пришли на показ.

В Москве на кинопоказе в офисе "Международного мемориала" ворвалось несколько десятков неизвестных в медицинских масках, чтобы сорвать показ фильма про Голодомор в Украине "Цена правды". Об этом сообщает "Медиазона", которой дали комментарий из пресс-службы правозащитного центра.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Ворвавшись молодые люди начали выкрикивать "Фашисты", "Позор" и "Не забудем, не простим". Утверждается, что в зале были операторы телеканала НТВ, снимавшие нападение.

Правозащитники вызвали полицию, которые прибыли вместе с Росгвардией. Они провели осмотр троих мужчин, а остальных вывели. С собой силовики забрали и троих сотрудников "Международного мемориала" для "объяснений".

Показ фильма удалось продолжить, но по его завершению людей несколько часов не выпускали из зала. Правоохранители требовали заполнить анкету с личными данными, и объяснить, что они делали на показе фильма. Один из полицейских схватил кинопродюсера Евгения Гиндилиса и потянул его за руку.

В итоге силовики забрали видео с камер наблюдения, видеорегистратор и часть оборудования сигнализации. Адвоката внутрь также не пустили.

"Цена правды" — это фильм польского режиссера Агнешки Голланд. В нем рассказывается история репортера Гарета Джонса, который в 1933 году первым в западной прессе сообщил о Голодоморе против украинцев в СССР. Его премьера состоялась в 2019 году.

Напомним, священник ПЦУ Павел Пантилей назвал события в Бабьем Яру наказанием евреев за Голодомор.

Ранее блогер Ивангай обвинил Дудя в монтаже интервью, в котором была вырезана часть про Голодомор и агрессию РФ против Украины.