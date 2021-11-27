Киянин з'їв хліб із меморіалу Голодомору під час пам'ятних заходів (відео)

У місцях увіковічення жертв трагедії традиційно залишають прості продукти на згадку про голод.

Під час пам'ятних заходів з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів, які проходили у Києві, чоловік похилого віку підійшов до меморіалу та почав їсти хліб, який там за традицією залишили на згадку про голод. Відповідне відео опублікувало видання "Сегодня".

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"Сьогодні ця їжа знадобилася одному з відвідувачів меморіалу", — зазначили журналісти.

[ + – ] Киянин збирає та їсть хліб біля меморіалу Голодомору

Нагадаємо, раніше цього ж дня, 27 листопада, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали Національний музей Голодомору-геноциду, де також віддали шану жертвам трагедії. У своєму виступі глава держави наголосив, що імена багатьох померлих під час голоду досі невідомі, проте українці змогли його пережити й зараз "є комусь передавати пам'ять наступним поколінням".

У травні 2021 року палата представників американського штату Техас ухвалила резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 років в Україні визнається геноцидом.