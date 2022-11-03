Підтримали 12 та 14 депутатів: Чехія визнала правлячий режим РФ терористичним

Комітет із закордонних справ парламенту країни вважає, що дії ЗС РФ мають усі ознаки злочинів проти людяності та винні мають понести покарання.

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У Чехії російський режим визнали терористичним. Відповідну резолюцію ухвалив Комітет із закордонних справ парламенту країни, повідомляє видання České noviny.

Парламентарі засудили широкомасштабні атаки ЗС РФ на мирне населення України та критичну інфраструктуру країни.

Крім того, європарламентарі наголосили, що дії російських військових відповідають ознакам воєнних злочинів та злочинів проти людяності та мають бути покарані.

"Комітет із закордонних справ визначає нинішній російський режим як терористичний відповідно до резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи", — йдеться у тексті резолюції.

У резолюції Комітет також зазначив, що країна-терористка відмовляє українському народу у праві на власну ідентичність та незалежне існування.

Відомо, що за таке рішення проголосували 12 із 14 депутатів, які входять до складу комітету.

Зауважимо, що раніше Росію офіційно визнали країною-терористом Естонія та Польща.

Нагадаємо, Чехія продовжить передавати зброю та боєприпаси ЗСУ. Глава чеського дипломатичного відомства Ян Ліпавський зазначив, що Чехія пишається тим, що стала першою країною, яка передала Україні різні види важкого озброєння.

Фокус також писав, що 19 жовтня стало відомо, що Чехія передасть новий пакет військової допомоги Україні. Проте невідомо, що саме отримають українські військові.