Поддержали 12 из 14 депутатов: Чехия признала правящий режим РФ террористическим

Комитет по иностранным делам парламента страны считает, что действия ВС РФ имеют все признаки преступлений против человечности и виновные должны понести наказание.

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В Чехии российский режим признали террористическим. Соответсвующую резолюцию принял Комитет по иностранным делам парламента страны, сообщает издание České noviny.

Парламентарии осудили широкомасштабные атаки ВС РФ на мирное население Украины и критическую инфраструктуру страны.

Кроме того, европарламентарии подчеркнули, что действия российских военных соответствуют признакам военных преступлений и преступлений против человечности и должны быть наказаны.

"Комитет по иностранным делам определяет нынешний российский режим как террористический в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы", — говорится в тексте резолюции.

В резолюции комитет также отметил, что страна-террористка отказывает украинскому народу в праве на собственную идентичность и независимое существование.

Известно, что за такое решение проголосовали 12 из 14 депутатов, которые входят в состав комитета.

Заметим, что ранее Россию официально признали страной-террористом Эстония и Польша.

Напомним, Чехия продолжит передавать оружие и боеприпасы ВСУ. Глава чешского дипломатического ведомства Ян Липавский отметил, что Чехия гордится, что стала первой страной, которая передала Украине разные виды тяжелого вооружения.

Фокус также писал, что 19 октября стало известно, что Чехия передаст новый пакет военной помощи Украине. Однако неизвестно что именно получат украинские военные.