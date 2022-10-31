"Мы гордимся": Чехия продолжит передавать оружие и боеприпасы ВСУ, — глава МИД

Глава чешского дипломатического ведомства Ян Липавский отметил, что Чехия гордится, что стала первой страной, которая передала Украине разные виды тяжелого вооружения

Related video

Чехия продолжит поддерживать Украину в войне с Россией, поставляя оружие и боеприпасы для Вооруженных сил Украины. Об этом написал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в колонке изданию "Европейская правда".

"Мы будем и дальше поставлять вооружение, поддерживать и развивать обороноспособность Украины", — написал политик.

По его словам, Чехия гордится, что стала первой страной, которая передала Украине разные виды тяжелого вооружения. Также он отметил, что чехи и чешское правительство всегда поддерживали украинцев в борьбе за свою независимость.

"Мы гордимся и всегда будем гордиться тем, что стали первой страной, которая передала Украине разные виды тяжелого вооружения, и что мы до сих пор являемся одним из ее крупнейших поставщиков оружия", — сказал он.

Ян Липавский также рассказал, что представители правительств Украины и Чехии встретятся в Киеве и обсудят, как Прага может помочь в борьбе с Россией. Также одной из тем обсуждение будет предстоящая зима в условиях постоянных атак РФ на украинскую инфраструктуру.

Отметим, что 31 октября в Киев прибыл премьер-министр Чехии Петр Фиала для переговоров. Также ожидается совместное заседание правительств Чехии и Украины.

"Мы в Киеве, который сегодня утром также подвергся ракетным обстрелам России. У нас есть серия переговоров с украинскими друзьями. Верю, что они дадут конкретные результаты. Украинцы борются не только за свою страну, но и за всю Европу. Наша поддержка должна продолжаться", — написал он в Twitter.

Напомним, 19 октября стало известно, что Чехия передаст новый пакет военной помощи Украине. Однако неизвестно, что именно получат украинские военные.

Ранее, 25 мая СМИ сообщали, что Чехия передала Украине эскадрилью ударных вертолетов Ми-24Д. Помимо передачи вертолетов Чехия вместе со Словакией стали опорной базой для Украины, ремонтируя трофейную и поврежденную технику.