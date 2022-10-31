"Ми пишаємося": Чехія продовжить передавати зброю та боєприпаси ЗСУ, — глава МЗС

Глава чеського дипломатичного відомства Ян Ліпавський зазначив, що Чехія пишається, що стала першою країною, яка передала Україні різні види важкого озброєння.

Related video

Чехія продовжуватиме підтримувати Україну у війні з Росією, постачаючи зброю та боєприпаси для Збройних сил України. Про це написав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у колонці виданню "Європейська правда".

"Ми й надалі постачатимемо озброєння, підтримуватимемо та розвиватимемо обороноздатність України", — написав політик.

За його словами, Чехія пишається тим, що стала першою країною, яка передала Україні різні види важкого озброєння. Також він зазначив, що чехи та чеський уряд завжди підтримували українців у боротьбі за свою незалежність.

"Ми пишаємося та завжди пишатимемося тим, що стали першою країною, яка передала Україні різні види важкого озброєння, і що ми досі є одним із її найбільших постачальників зброї", — сказав він.

Ян Ліпавський також розповів, що представники урядів України та Чехії зустрінуться в Києві й обговорять, як Прага може допомогти в боротьбі з Росією. Також однією з тем обговорення буде зима в умовах постійних атак РФ на українську інфраструктуру.

Зазначимо, що 31 жовтня в Київ прибув прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала для переговорів. Також очікується спільне засідання урядів Чехії та України.

"Ми в Києві, який сьогодні вранці також зазнав ракетного обстрілу Росії. У нас є серія переговорів із українськими друзями. Вірю, що вони дадуть конкретні результати. Українці борються не лише за свою країну, а й за всю Європу. Наша підтримка має продовжуватися", — написав він у Twitter.

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що Чехія передасть новий пакет військової допомоги Україні. Проте, невідомо, що саме отримають українські військові.

Раніше, 25 травня ЗМІ повідомляли, що Чехія передала Україні ескадрилью ударних вертольотів Мі-24Д. Крім передачі гелікоптерів, Чехія разом зі Словаччиною стали опорною базою для України, ремонтуючи трофейну та пошкоджену техніку.