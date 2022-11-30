"Винен СРСР та особисто Сталін": Німеччина визнала Голодомор геноцидом українців

Депутати німецького Бундестагу заявили, що Голодомор в Україні — це злочин проти людяності. Влаштована радянською владою трагедія забрала життя близько 4,5 млн людей.

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Німецький Бундестаг ухвалив резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу. Про це повідомила пресслужба німецького парламенту за підсумками голосування.

Ініціаторами документа стали депутати від Соціал-демократичної партії, Вільної демократичної партії, "Зелені" та опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС). "Ліві" та "Альтернатива для Німеччини", які нерідко озвучують проросійські позиції, утрималися. Проти не голосував жоден депутат.

"Масова смерть людей від голоду не була наслідком неврожаю. Це була воля політичного керівництва Радянського Союзу на чолі з Йосипом Сталіним. Голодомор в Україні — це злочин проти людяності", — заявили німецькі парламентарі.

Взимку 1931-1932 років сотні тисяч людей померли від недоїдання в селах, але насильницький забір урожаю продовжувався, зазначили політики.

"Голод застосовувався як додаткове покарання, а у разі невиконання належних обсягів постачання конфісковувалася кратна кількість зерна та інших продуктів. Райони були оточені, щоб не допустити втечі тих, що голодують, до міст і не допустити розвезення продовольства до регіонів", — наголошується в заяві.

Події 1930-х років, як зазначили у Бундестазі, показують прагнення радянського керівництва придушувати українську національну свідомість, побут, мову та культуру.

"Голод і репресії торкнулися всієї України, а не лише там, де вирощують зернові. Класифікація події як геноциду очевидна", — йдеться у документі.

Визнання Голодомору Німеччиною — "історично запізнілий" крок

Голова німецько-української парламентської групи Робін Вагенер вважає, що президент РФ Володимир Путін слідує жорстоким і злочинним традиціям Сталіна.

Міхаель Бранд з ХДС каже, що визнання Голодомору геноцидом проти українців стало історично запізнілим кроком.

"У німців, зокрема, є особливий історичний обов'язок та відповідальність перед Україною", — заявив він.

Представник "Лівих" Грегор Гізі застеріг від порівняння нацистського диктатора Адольфа Гітлера зі Сталіним.

"Сталін був поганий, дуже поганий, але не Гітлер", — зауважив він.

Депутати закликають німецький уряд пам'ятати про жертви Голодомору і всіляко припиняти пропагандистські історичні наративи Москви.

"Як жертва агресивної війни Росії, яка порушує міжнародне право та веде імперіалістичну політику, Україна має продовжувати отримувати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку", — заявили учасники голосування.

У Бундестазі під час голосування були присутні посол України в Німеччині Олексій Макеєв, а також колишній посол, заступник глави МЗС Андрій Мельник, зазначила "Європейська правда".

Пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні вшанували 26 листопада, цього року виповнилася 90-річна річниця трагедії. Внаслідок події померло близько 4,5 млн українців.

Нагадаємо, що після захоплення Маріуполя російські окупанти знесли меморіал "Жертвам Голодомору", який встановили у місті 2004 року.