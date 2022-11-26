90-річна річниця Голодомору: в Україні пройдуть хвилина мовчання та акція "Запали свічку" (відео)

З нагоди роковин трагедії Володимир Зеленський звернувся до народу України. За його словами, незважаючи на все пережите, українці зберегли свою волелюбність та здатність не підкорятися.

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Сьогодні, 26 листопада, в Україні вшановують пам'ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років. Цього року виповнилася 90-річна річниця трагедії, яка забрала життя, за різними оцінками, приблизно 4,5 млн українців. З нагоди Дня пам’яті до українців звернувся президент України Володимир Зеленський.

"Українці пройшли через дуже страшні речі. І незважаючи на все, зберегли здатність не підкорятися і свою волелюбність. Колись нас хотіли знищити голодом, тепер — темрявою і холодом", — написав глава держави у своєму зверненні.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у зв'язку з роковинами Голодомору зазначив, що українці знають, хто був винуватцем трагедії. За його словами, росіяни не лише відповідатимуть за всі жертви Голодомору, а й понесуть покарання за нинішні злочини.

"Пам'ятаємо Голодомор. Знаємо, хто автор геноциду. Також бачимо, хто хоче створити "холодомор". Росіяни заплатять за всі жертви Голодомору та відповідатимуть за сьогоднішні злочини. Це буде історичний час розплати", — написав Єрмак.

Прем'єр-міністр Польщі про Голодомор

Також сьогодні 26 листопада з візитом до Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і вшанував пам'ять жертв Голодомору. Політик поклав символічний букет перед пам'ятником жертвам Голодомору на Михайлівській площі у центрі Києва.

З нагоди роковин трагедії польський прем'єр сказав, що на сьогодні дії Росії можуть призвести до ще одного штучного голоду. Цього разу трагедія загрожує населенню африканських та азіатських країн.

"Ми зустрічаємося у 90-у річницю Голодомору, який був створений штучно російським комуністичним режимом. Сьогодні ми стоїмо на порозі того, що можемо побачити ще один штучний голод, спричинений Росією в країнах Африки та південно-східної Азії", — заявив він на спільній пресконференції.

Акція "Запали свічку"

У зв'язку з роковинами Голодомору в Українському інституті національної пам'яті (УІНП) закликали українців 26 листопада о 16:00 приєднатися до загальнонаціональної хвилини мовчання під назвою "Запали свічку". У публікації зазначено, що цьогоріч жест пам'яті має особливе значення, оскільки українці нагадають собі та навколишньому світу, що рано чи пізно зло буде засуджено, а жертви злочинів будуть закуті пам'яттю і повагою.

"Цього року, коли російський режим, який є спадкоємцем радянського тоталітаризму, намагається занурити нашу країну на повну темряву, цей жест пам'яті має особливий сенс. Об'єднуючись так у шануванні тих, хто став жертвою геноциду голодом, ми нагадуємо собі й усьому світу, що темрява не може перемогти, що рано чи пізно зло засуджують, а жертв — пам'ятають та поважають”, — йдеться у повідомленні УІНП.

Також у публікації сказано, що 26 листопада з міркувань безпеки доступ на територію Національного музею Голодомору-геноциду з 12:00 до 17:00 буде обмежено. Тому тим, хто проявить бажання вшанувати пам'ять жертв Голодомору, доступ до музею буде надано після 17:00. З ініціативи УІНП у цей час буде організовано запалення лампадок.

Раніше повідомлялося, що в Бундесвері збираються проголосувати за визнання Голодомору актом геноциду українського народу. У чорновому варіанті документа йдеться про спроби режиму Йосипа Сталіна контролювати та придушувати українських фермерів за допомогою голоду та репресій.

Президент України Володимир Зеленський 19 листопада зустрівся із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. У процесі розмови глави держав розглянули варіанти визнання Сполученим Королівством Голодомору геноцидом українського народу.