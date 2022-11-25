Німецькі депутати збираються оголосити Голодомор геноцидом українців, — ЗМІ

За даними журналістів, у документі, який обговорюватимуть у Бундестазі, йдеться про репресії сталінського керівництва щодо українських фермерів. У сучасному трактуванні пропонується така історико-політична класифікація як геноцид, і Бундестаг із нею згоден.

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Німецькі законодавці мають намір оголосити геноцидом масову загибель мільйонів українців у 30-х роках минулого століття, коли діяв режим радянського генсека Йосипа Сталіна. Про це повідомляє Sky News.

У чорновому варіанті проєкту, з яким ознайомилися журналісти, йдеться про спроби радянського керівництва контролювати та придушувати українських фермерів за допомогою голоду та репресій. Сталінське керівництво намагалося викорінити українську культуру та мову.

Стверджується, що у сучасному трактуванні пропонується така історико-політична класифікація як геноцид. Бундестаг Німеччини погоджується з такою класифікацією.

За даними німецьких журналістів, наступного тижня цей проєкт обговорять та затвердять у нижній палаті Бундестагу.

Румунія, Ірландія та Молдова — це країни, які вже визнали Голодомор геноцидом.

Геноцид 1930-х років

У листопаді 1932 року, за розпорядженням Сталіна, в українських фермерів вилучали все зерно і худобу, зокрема насіння для посадки наступного врожаю. Внаслідок штучно створеного голоду, який отримав назву "Голодомор", померли мільйони українців.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський та Ріші Сунак обговорили визнання Голодомору геноцидом українців. За словами президента України, 2022 року Москва повторює геноцид українського народу.

Раніше Фокус повідомляв, що у Європарламенті представили механізм виплат репарацій для України. За словами нардепа Олексія Гончаренка, над механізмом виплат репарацій працював інститут, який першим становив доповідь про геноцид в Україні.