Немецкие депутаты собираются объявить Голодомор геноцидом украинцев, — СМИ

По данным журналистов, в документе, который будут обсуждать в Бундестаге, идет речь о репрессиях сталинского руководства в отношении украинских фермеров. В современной трактовке предлагается такая историко-политическая классификация как геноцид, и Бундестаг с ней согласен.

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Немецкие законодатели собираются объявить геноцидом массовую гибель миллионов украинцев в 30-х годах прошлого века, когда действовал режим советского генсека Иосифа Сталина. Об этом сообщает Sky News.

В черновом варианте проекта, с которым ознакомилось журналисты, идет речь о попытках советского руководства контролировать и подавлять украинских фермеров с помощью голода и репрессий. Сталинское руководство пыталось искоренить украинскую культуру и язык.

Утверждается, что в современной трактовке предлагается такая историко-политическая классификация как геноцид. Бундестаг Германии согласен с такой классификацией.

По данным немецких журналистов, на следующей неделе этот проект обсудят и утвердят в нижней палате Бундестага.

Румыния, Ирландия и Молдова — это страны, которые уже признали Голодомор геноцидом.

Геноцид 1930-х годов

В ноябре 1932 года, по распоряжению Сталина, у украинских фермеров изымали все зерно и домашний скот, в том числе семена для посадки следующего урожая. У результате искусственно созданного голода, получившего название Голодомора, умерли миллионы украинцев.

Напомним, что Владимир Зеленский и Риши Сунак обсудили признание Голодомора геноцидом украинцев. По словам президента Украины, в 2022 году Москва повторяет геноцид украинского народа.

Ранее Фокус сообщал, что в Европарламенте представили механизм выплат репараций для Украины. По словам нардепа Алексея Гончаренко, над механизмом выплат репараций работал институт, который первым составил доклад о геноциде в Украине.