90-летняя годовщина Голодомора: в Украине пройдут минута молчания и акция "Зажги свечу" (видео)

По случаю годовщины трагедии Владимир Зеленский обратился к народу Украины. По его словам, несмотря на все пережитое, украинцы сохранили свое свободолюбие и способность не подчиняться.

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Сегодня, 26 ноября, в Украине чтят память миллионов жертв Голодомора 1932-1933 годов. В этом году исполнилась 90-летняя годовщина трагедии, унесшая жизнь, по разным оценкам, около 4,5 млн украинцев. По случаю Дня памяти к украинцам обратился президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинцы прошли через очень страшные вещи. И несмотря на все сохранили способность не подчиняться и свое свободолюбие. Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь — темнотой и холодом", — написал глава государства в своем обращении.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в связи с годовщиной Голодомора отметил, что украинцы знают, кто был виновником трагедии. По его словам россияне не только ответят за все жертвы Голодомора, но и понесут наказание за нынешние преступления.

"Помним Голодомор. Знаем, кто автор геноцида. Также видим, кто хочет создать "холодомор". Россияне заплатят за все жертвы Голодомора и будут отвечать за сегодняшние преступления. Это будет историческое время расплаты", — написал Ермак.

Премьер-министр Польши о Голодоморе

Также сегодня 26 ноября с визитом в Киев прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, и почтил память жертв Голодомора. Политик возложил символический букет перед памятником жертвам Голодомора на Михайловской площади в центре Киева.

По случаю годовщины трагедии польский премьер сказал, что на сегодняшний день действия России могут привести к еще одному искусственному голоду. На этот раз трагедия угрожает населению африканских и азиатских стран.

"Мы встречаемся в 90-б годовщину Голодомора, который был создан искусственно российским коммунистическим режимом. Сегодня мы стоим на пороге того, что можем увидеть еще один искусственный голод, вызванный Россией в странах Африки и юго-восточной Азии", — заявил он на совместной пресс-конференции.

Акция "Зажги свечу"

В связи с годовщиной Голодомора в Украинском институте национальной памяти (УИНП) призвали украинцев 26 ноября в 16:00 присоединиться к общенациональной минуты молчания под названием "Зажги свечу". В публикации отмечено, что в этом году жест памяти имеет особый смысл, поскольку украинцы напомнят себе и окружающему миру, что рано или поздно зло будет осуждено, а жертвы преступлений будут укутаны памятью и уважением.

"В этом году, когда российский режим, являющийся наследником советского тоталитаризма, пытается погрузить нашу страну в полную темноту, этот жест памяти имеет особый смысл. Объединяясь таким образом в почитании тех, кто стал жертвой геноцида голодом, мы напоминаем себе и всему миру, что тьма не может победить, что рано или поздно зло осуждают, а жертв — помнят и уважают", — говорится в сообщении УИНП.

Также в публикации сказано, что 26 ноября по соображениям безопасности доступ на территорию Национального музея Голодомора-геноцида с 12:00 до 17:00 будет ограничен. Поэтому те, кто изъявит желание почтить память жертв Голодомора доступ в музей будет предоставлен после 17:00. По инициативе УИНП в это время будет организовано зажжение лампадок.

Ранее сообщалось, что в Бундесвере собираются проголосовать за признание Голодомора актом геноцида украинского народа. В черновом варианте документа речь идет о попытках режима Иосифа Сталина контролировать и подавлять украинских фермеров с помощью голода и репрессий.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В ходе беседы главы государств рассмотрели варианты признания Соединенным Королевством Голодомора геноцидом украинского народа.