"Виноват СССР и лично Сталин": Германия признала Голодомор геноцидом украинцев

Депутаты немецкого Бундестага заявили, что Голодомор в Украине — это преступление против человечности. Устроенная советской властью трагедия унесла жизни около 4,5 млн человек.

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Немецкий Бундестаг принял резолюцию, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом сообщила пресс-служба немецкого парламента по итогам голосования.

Инициаторами документа стали депутаты от Социал-демократической партии, Свободной демократической партии, "Зеленые" и оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС). "Левые" и "Альтернатива для Германии", нередко озвучивающие пророссийские позиции, воздержались. Против не голосовал ни один депутат.

"Массовая смерть людей от голода не была следствием неурожая. Это была воля политического руководства Советского Союза во главе с Иосифом Сталиным. Голодомор в Украине — это преступление против человечности", — заявили немецкие парламентарии.

Зимой 1931-1932 года сотни тысяч умерли от недоедания в деревнях, но насильственный забор урожая продолжался, отметили политики.

"Голод применялся как дополнительное наказание, а в случае невыполнения положенных объемов поставки конфисковывалось кратное количество зерна и других продуктов. Районы были оцеплены, чтобы не допустить бегства голодающих в города и недопустить развоз продовольствия в регионы", — отмечается в заявлении.

События 1930-х годов, как указали в Бундестаге, показывают стремление советского руководства подавлять украинское национальное сознание, быт, язык и культуру.

"Голод и репрессии коснулись всей Украины, а не только там, где выращивают зерновые. Классификация события как геноцида очевидна", — говорится в документе.

Признание Голодомора Германией — "исторически запоздалый" шаг

Председатель немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер считает, что президент РФ Владимир Путин следует жестоким и преступным традициям Сталина.

Михаэль Бранд из ХДС говорит, что признание Голодомора геноцидом против украинцев стал исторически запоздалым шагом.

"У немцев, в частности, есть особый исторический долг и ответственность перед Украиной", — заявил он.

Представитель "Левых" Грегор Гизи предостерег от сравнения нацистского диктатора Адольфа Гитлера со Сталиным.

"Сталин был плохим, очень плохим, но не Гитлер", — заметил он.

Депутаты призывают немецкое правительство помнить о жертвах Голодомора и всячески пресекать пропагандистские исторические нарративы Москвы.

"Как жертва агрессивной войны России, которая нарушает международное право и ведет империалистическую политику, Украина должна продолжать получать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку", — заявили голосующие.

В Бундестаге во время голосования присутствовали посол Украины в Германии Алексей Макеев, а также бывший посол, заместитель главы МИД Андрей Мельник, отметила "Европейская правда".

Память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине почтили 26 ноября, в этом году исполнилась 90-летняя годовщина трагедии. В результате события умерло около 4,5 млн украинцев.

Напомним, что после захвата Мариуполя российские оккупанты снесли мемориал "Жертвам Голодомора", который установили в городе в 2004 году.