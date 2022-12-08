Європарламент обговорить і проголосує за визнання Голодомору геноцидом українців

Депутати Європарламенту також мають намір обговорити російські удари по критичній інфраструктурі України та гуманітарну ситуацію в країні.

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Європейський парламент має намір обговорити й провести голосування за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців. Про це сказано в порядку денному пленарного засідання органу.

У документі сказано, що пленарне засідання Європейського парламенту пройде з 12 по 15 грудня наступного тижня.

"Заява комісії — 90 років після Голодомору: визнання масового вбивства через голод голодом", — сказано в анонсі.

Розгляд цього питання заплановано на 15 грудня.

Крім того, цього ж дня депутати Європарламенту обговорюватимуть російські удари по критичній інфраструктурі України.

"Гуманітарна ситуація в Україні через удари Росії по критичних об'єктах інфраструктури та цивільних районах", — ідеться в анонсі.

Голодомор 1932-1933 років

Голодомор — акт геноциду, організований керівництвом СРСР. Штучно створений голод на території України спричинив загибель близько 4 млн осіб. Радянська влада конфіскувала в мешканців сільської місцевості зерно в межах "колективізації" (процес об'єднання одноосібних селянських господарств у колективні).

Раніше Фокус писав, що Німеччина визнала Голодомор геноцидом українців. Депутати німецького Бундестагу заявили, що Голодомор в Україні — це злочин проти людяності. Влаштована радянською владою трагедія забрала життя близько 4,5 млн людей.

Ще нагадаємо, що пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні вшанували 26 листопада, цього року виповнилася 90-річна річниця трагедії. Внаслідок події померли близько 4,5 млн українців.

Також повідомлялося, що після захоплення Маріуполя російські окупанти знесли меморіал "Жертвам Голодомору", який встановили в місті у 2004 році.