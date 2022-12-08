Европарламент обсудит и проголосует за признание Голодомора геноцидом украинцев

Депутаты Европарламента также собираются обсудить российские удары по критической инфраструктуре Украины и гуманитарную ситуацию в стране.

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Европейский парламент собирается обсудить и провести голосование за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Об этом сказано в повестке дня пленарного заседания органа.

В документе сказано, что пленарное заседание Европейского парламента пройдет с 12 по 15 декабря, на следующей неделе.

"Заявление комиссии – 90 лет после Голодомора: признание массового убийства из-за голода геноцидом", – сказано в анонсе.

Рассмотрение этого вопроса запланировано на 15 декабря.

Кроме того, в этот же день депутаты Европарламента будут обсуждать российские удары по критической инфраструктуре Украины.

"Гуманитарная ситуация в Украине из-за ударов России по критическим объектам инфраструктуры и гражданским районам", — говорится в анонсе.

Голодомор 1932-1933 годов

Голодомор – акт геноцида, который был организован руководством СССР. Искусственно созданный голод на территории Украины стал причиной гибели около 4 млн человек. Советская власть конфисковала у жителей сельской местности зерно в рамках "коллективизации" (процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные).

Ранее Фокус писал, что Германия признала Голодомор геноцидом украинцев. Депутаты немецкого Бундестага заявили, что Голодомор в Украине — это преступление против человечности. Устроенная советской властью трагедия унесла жизни около 4,5 млн человек.

Еще напомним, что память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине почтили 26 ноября, в этом году исполнилась 90-летняя годовщина трагедии. В результате события умерло около 4,5 млн украинцев.

Также сообщалось, что после захвата Мариуполя российские оккупанты снесли мемориал "Жертвам Голодомора", который установили в городе в 2004 году.