"Восстановление исторической справедливости": в Чехии признали Голодомор геноцидом украинцев

По словам Владимира Зеленского, России придется ответить за все преступления прошлого и нынешнего времени.

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Сенат Чешской Республики принял решение о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

Украинский лидер выразил благодарность чешским партерам и подчеркнул, что Российской Федерации не удастся избежать ответственности за свои действия.

"Приветствую решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев. Благодарен чешским друзьям за утверждение правды и восстановление исторической справедливости. Наказание за все минувшие и современные преступления России неизбежно", — написал Владимир Зеленский.

Вопрос признания Голодомора геноцидом также будет рассмотрен в Европейском парламенте. Соответствующее заседание запланировано на 15 декабря.

"Заявление комиссии – 90 лет после Голодомора: признание массового убийства из-за голода геноцидом", — говорится в анонсе.

Ранее Комитет по иностранным делам парламента Чешской Республики также принял резолюцию о признании российского режима террористическим. В парламенте Чехии считают, что действия ВС РФ имеют все признаки преступлений против человечности и виновные должны понести наказание.

Напомним, что Бундестаг единогласно принял резолюцию, в которой Голодомор назван геноцидом украинского народа. В немецком парламенте отметили, что массовая смерть украинцев от голода была не следствием неурожая, а волей руководства СССР во главе с Иосифом Сталиным.

Фокус также сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком о путях признания Великобританией Голодомора геноцидом украинцев. Обсуждение данной темы прошло в преддверье дня памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов во время визита британского премьера в Киев.