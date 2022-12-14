"Восстановление исторической справедливости": в Чехии признали Голодомор геноцидом украинцев
По словам Владимира Зеленского, России придется ответить за все преступления прошлого и нынешнего времени.
Сенат Чешской Республики принял решение о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.
Украинский лидер выразил благодарность чешским партерам и подчеркнул, что Российской Федерации не удастся избежать ответственности за свои действия.
"Приветствую решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев. Благодарен чешским друзьям за утверждение правды и восстановление исторической справедливости. Наказание за все минувшие и современные преступления России неизбежно", — написал Владимир Зеленский.
Вопрос признания Голодомора геноцидом также будет рассмотрен в Европейском парламенте. Соответствующее заседание запланировано на 15 декабря.
"Заявление комиссии – 90 лет после Голодомора: признание массового убийства из-за голода геноцидом", — говорится в анонсе.
Ранее Комитет по иностранным делам парламента Чешской Республики также принял резолюцию о признании российского режима террористическим. В парламенте Чехии считают, что действия ВС РФ имеют все признаки преступлений против человечности и виновные должны понести наказание.
Напомним, что Бундестаг единогласно принял резолюцию, в которой Голодомор назван геноцидом украинского народа. В немецком парламенте отметили, что массовая смерть украинцев от голода была не следствием неурожая, а волей руководства СССР во главе с Иосифом Сталиным.
Фокус также сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком о путях признания Великобританией Голодомора геноцидом украинцев. Обсуждение данной темы прошло в преддверье дня памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов во время визита британского премьера в Киев.