Захід збереже час, гроші та життя, надавши Україні необхідну зброю, — Джонсон

Експрем'єр Великобританії впевнений, що російський президент Володимир Путін не почне ядерну війну, яку б зброю Захід не надав би Україні.

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Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який прибув у США для переговорів із високопоставленими політиками, заявив, що Україні необхідно постачати будь-яку зброю, необхідну для захисту від російської агресії. Про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News.

На питання про можливі постачання в Україну винищувачів F-16 Джонсон заявив, що він підтримує надання Києву всього необхідного озброєння.

"Усе, що я скажу, це те, що кожного разу, коли ми говоримо, що буде помилкою надавати такий один предмет зброї, ми зрештою робимо це, і це закінчується тим, що це правильна річ для України", — сказав Джонсон.

Експрем'єр Британії заявив, що раніше йому неодноразово казали, що надання українським військовим протитанкової зброї було помилкою, але війна показала протилежне, і вона стала незамінною.

"Сполучені Штати за часів Дональда Трампа також надали їм Javelin. Вони були незамінними в боях для знищення російських танків", — сказав Джонсон.

"Люди говорили, що не треба давати HIMARS. Я пам'ятаю, як сперечалися про реактивні системи залпового вогню, РСЗВ. Насправді вони виявилися безцінними для українців. Те саме ми говорили про танки", — додав він.

Джонсон закликав західних політиків "зберегти час, гроші та життя", надавши Україні все необхідне озброєння в найкоротші терміни.

Крім того, він відкинув думку, що російський президент Володимир Путін може перетворити війну на ядерний конфлікт.

"Він, напевно, навіть не зупинить українців, якщо зробить це — ми зануримо його економіку в такий кріогенний параліч, що Росія не зможе вийти з нього десятиліттями — тому він не збирається цього робити", — сказав Джонсон.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 31 січня колишній глава британського уряду Борис Джонсон вирушив у Сполучені Штати на зустріч із представниками Республіканської партії, щоб переконати їх у продовженні військової допомоги Україні.

Крім того, Фокус раніше інформував, що Борис Джонсон розповів, що НАТО протягом десятиліть обіцяло Україні членство. Водночас блок відкрито сигналізував Москві, що цього не станеться.