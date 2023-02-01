Запад сохранит время, деньги и жизни, предоставив Украине необходимое оружие, — Джонсон

Экс-премьер Великобритании уверен, что российский президент Владимир Путин не начнет ядерную войну, какое бы оружие Запад не предоставил бы Украине.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который прибыл в США для переговоров с высокопоставленными политиками, заявил, что Украине необходимо поставить любое оружие, необходимое для защиты от российской агрессии. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

На вопрос о возможных поставках в Украину истребителей F-16 Джонсон заявил, что он поддерживает предоставление Киеву всего необходимого вооружения.

"Все, что я скажу, это то, что каждый раз, когда мы говорим, что будет ошибкой предоставлять такой-то один предмет оружия, мы в конечном итоге делаем это, и это заканчивается тем, что это правильная вещь для Украины", — сказал Джонсон.

Экс-премьер Британии заявил, что ранее ему неоднократно говорили, что предоставление украинским военным противотанкового оружия было ошибкой, но война показала обратное, и оно стало незаменимым.

"Соединенные Штаты во времена Дональда Трампа также предоставили им Javelin. Они были незаменимы в боях для уничтожения российских танков", — сказал Джонсон.

"Люди говорили, что не надо давать HIMARS. Я помню, как спорили о реактивных системах залпового огня, РСЗО. На самом деле они оказались бесценными для украинцев. То же самое мы говорили о танках", — добавил он.

Джонсон призвал западных политиков "сохранить время, деньги и жизни", предоставив Украине все необходимое вооружение в кратчайшие сроки.

Кроме того он отверг мнение, что российский президент Владимир Путин может превратить войну в ядерный конфликт.

"Он, наверное, даже не остановит украинцев, если сделает это — мы погрузим его экономику в такой криогенный паралич, что Россия не сможет выйти из него десятилетиями — поэтому он не собирается этого делать", — сказал Джонсон.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 31 января бывший глава британского правительства Борис Джонсон отправился в Соединенные Штаты на встречу с представителями Республиканской партии, чтобы убедить их в продлении военной помощи Украине.

Кроме того Фокус ранее информировал, что Борис Джонсон рассказал, что НАТО на протяжении десятилетий обещало Украине членство. В то же время блок открыто сигнализировал Москве, что этого не случится.