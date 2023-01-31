Джонсон отправился в США убеждать республиканцев продлить Украине военную помощь

Бывший британский премьер-министр проведет ряд встреч с законодателями от Республиканской партии, чтобы убедить их оказывать Украине военную помощь для противостояния российской агрессии.

Related video

Бывший глава британского правительства Борис Джонсон отправился в Соединенные Штаты на встречу с представителями Республиканской партии, чтобы убедить их в продлении военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Reuters.

В сообщении указывается, что экс-премьер Великобритании 31 января должен встретиться с группой сенаторов-республиканцев и выступить в частном республиканском клубе.

Во время встречи Борис Джонсон будет обсуждать с республиканцами необходимость "западного единства, поддержки Украины и что еще можно сделать против угрозы, которую представляет Россия".

Напомним, ранее Фокус информировал, что 31 января бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для The Washington Post написал, что, что руководство НАТО на протяжении десятилетий обещало Украине членство. В то же время блок открыто сигнализировал Москве, что этого не случится. "Результат — худшая война в Европе за 80 лет", — отметил Джонсон.

Кроме того, Фокус ранее сообщал, что 30 января стало известно, что президент России Владимир Путин накануне вторжения в Украину угрожал экс-премьер-министру Великобритании Борису Джонсону ракетным ударом. Угрозы в адрес Бориса Джонсона прозвучали во время телефонного разговора, который состоялся за несколько недель до полномасштабного вторжения в Украину.