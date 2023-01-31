"Закончилось катастрофой": РФ вторглась в Украину из-за несерьезности НАТО, — Джонсон

Бывший премьер-министр Борис Джонсон рассказал, что Альянс на протяжении десятилетий обещал Украине членство. В то же время блок открыто сигнализировал Москве, что этого не случится.

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Владимир Путин решил начать вторжение, потому что страны НАТО на протяжении десятилетий использовали дипломатическую двусмысленность в вопросе вступления Украины в блок. В результате чего это закончилось катастрофой. Об этом написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для The Washington Post.

По его словам, Альянс годами говорил Киеву о "политике открытых дверей", что украинцы имеют право выбирать свою судьбу. А Россия, в свою очередь, не должна иметь право вето в этом вопросе. В то же время блок открыто сигнализировал Москве, что Украина не будет их членом, потому что очень многие страны сами воспользуются своим правом вето.

"Результат — худшая война в Европе за 80 лет. Президент России Владимир Путин разрушил бесчисленное количество жизней, домов, надежд и мечтаний… Попутно он испарил дело против членства Украины в НАТО", — отметил Джонсон.

Экс-премьер Британии считает, что Россия решилась на полномасштабное вторжение в Украину, потому что НАТО не очень серьезно относилось к ее защите.

"Если бы мы были достаточно смелыми и последовательными, чтобы ввести Украину в НАТО — если бы мы действительно имели в виду то, что говорили, — то этой полной катастрофы удалось бы избежать", — добавил он.

Борис Джонсон также отметил, что для стабильности и мира Киев нуждается в ясности относительно своей позиции в архитектуре евроатлантической безопасности. В то же время Украине нужно предоставить "все необходимое", чтобы победить в войне и начать процесс вступления в Альянс.

"Нет абсолютно ничего, чему НАТО мог бы научить украинцев в ведении войны — на самом деле, они могли бы научить нас многому", — считает политик.

Напомним, 30 января генсек НАТО Енс Столтенберг заявил, что Путин не отказался от планов контролировать Украину и готовит РФ к большей войне. По его словам, Кремль мобилизует 200 тыс. солдат, наращивает производство оружия и покупают больше техники у Ирана и Северной Кореи.

24 января министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что НАТО не должен быть стороной конфликта в Украине.