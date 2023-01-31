"Закінчилося катастрофою": РФ вторглася в Україну через несерйозність НАТО, — Джонсон

Колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон розповів, що Альянс упродовж десятиліть обіцяв Україні членство. Водночас блок відкрито сигналізував Москві, що цього не станеться.

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Володимир Путін вирішив розпочати вторгнення, бо країни НАТО протягом десятиліть використовували дипломатичну двозначність щодо вступу України до блоку. Внаслідок чого це закінчилося катастрофою. Про це написав колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у колонці для The Washington Post.

За його словами, Альянс роками говорив Києву про "політику відчинених дверей", що українці мають право обирати свою долю. А Росія, зі свого боку, не повинна мати права вето щодо цього питання. Водночас блок відкрито сигналізував Москві, що Україна не буде їх членом, тому що дуже багато країн самі скористаються своїм правом вето.

"Результат — найгірша війна в Європі за 80 років. Президент Росії Володимир Путін зруйнував незліченну кількість життів, будинків, надій і мрій... Принагідно він випарував справу проти членства України в НАТО", — зазначив Джонсон.

Експрем'єр Британії вважає, що Росія наважилася на повномасштабне вторгнення в Україну, тому що НАТО не дуже серйозно ставилося до її захисту.

"Якби ми були досить сміливими і послідовними, щоб запровадити Україну в НАТО — якби ми справді мали на увазі те, що говорили, — то цієї повної катастрофи вдалося б уникнути", — додав він.

Борис Джонсон також зазначив, що для стабільності та миру Київ потребує ясності щодо своєї позиції в архітектурі євроатлантичної безпеки. Водночас Україні потрібно надати "все необхідне", щоб перемогти у війні та розпочати процес вступу до Альянсу.

"Немає абсолютно нічого, чому НАТО міг би навчити українців у веденні війни — насправді вони могли б навчити нас багато чому", — вважає політик.

Нагадаємо, 30 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін не відмовився від планів контролювати Україну та готує РФ до більшої війни. За його словами, Кремль мобілізує 200 тис. солдатів, нарощує виробництво зброї та купують більше техніки у Ірану та Північної Кореї.

24 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що НАТО не має бути стороною конфлікту в Україні.