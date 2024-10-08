Game over для Росії: Кремль не продовжуватиме війну, якщо Україна вступить до НАТО, — Джонсон (відео)

За словами політика, він дозволив би Україні застосовувати британську зброю по території РФ. Політик також відзначив дипломатичну роль українського лідера Володимира Зеленського, який залучив на свій бік величезну частину решти світу.

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Колишній британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що вступ України до НАТО став би для Росії "кінцем гри". На думку політика, РФ би вже не продовжувала свої атаки, якби Україна приєдналася до оборонного Альянсу. Про це повідомляє Sky News.

Велика Британія має йти в авангарді підтримки України. Таку заяву зробив колишній британський прем'єр Борис Джонсон. Він додав, що схвалив би застосування британської зброї проти російських цілей.

"Сполучене Королівство має бути в авангарді підтримки України й руйнувати табу", — заявив він, нагадавши, що його адміністрація поставила Україні гранатомети NLAW.

На своїй посаді Джонсон був однією з найсильніших фігур у тому, що стосується підтримки Києва. Він кілька разів відвідував Україну і схвалив постачання низки ключових видів зброї та фінансові пакети для підтримки в боротьбі з РФ.

Під час інтерв'ю ексглава уряду Великої Британії обговорив низку аспектів війни — від конкретних особистостей до зброї.

Говорячи про початок війни, Джонсон нагадав, що рішення Володимира Путіна вдертися в Україну частково пов'язане зі "слабкістю Заходу", особливо у 2014 році.

"Ми відсторонилися від цього [вторгнення 2014 року]... він думав, що ми не станемо на чиюсь зі сторін, як це вже було", — заявив він.

Роль Зеленського

Джонсон також відзначив дипломатичну роль українського лідера Володимира Зеленського.

"Він привернув весь інший світ, величезну частину решти світу", — додав політик і колишній журналіст. Також він нагадав про те, що Зеленського порівнювали з Вінстоном Черчиллем.

Щодо використання британської зброї по російській території він сказав, що дозволив би застосовувати британські снаряди проти цілей на території РФ.

Інтерв'ю Бориса Джонсона

"Я б дозволив, якби було технічно можливо робити те, що йому потрібно", — сказав він.

"Велика Британія повинна бути попереду, повинна порушувати табу", — додав він, пославшись на рішення своєї адміністрації надати Україні протитанкову зброю NLAW як приклад.

Нагадаємо, що у вересні журнал The Economist висловлював припущення, що Україна, навіть бувши розділеною країною, може вступити до НАТО вже зараз із певними застереженнями. Як для ФРН у 1955-му або Норвегії у 49-му.

Також повідомлялося про те, що український дипломат Валерій Чалий заявив, що поділ України в обмін на вступ до НАТО не працює, а аналогія з ФРН і НДР видається надмірно натягнутою.