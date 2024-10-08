Game over для России: Кремль не будет продолжать войну, если Украина вступит в НАТО, — Джонсон (видео)

По словам политика, он разрешил бы Украине применять британское оружие по территории РФ. Политик также отметил дипломатическую роль украинского лидера Владимира Зеленского, который привлек на свою сторону огромную часть остального мира.

Related video

Бывший британский премьер Борис Джонсон заявил, что вступление Украины в НАТО стало бы для России "концом игры". По мнению политика, РФ бы уже не продолжала свои атаки, если бы Украина присоединилась к оборонительному Альянсу. Об этом сообщает Sky News.

Великобритания должна идти в авангарде поддержки Украины. Такое заявление сделал бывший британский премьер Борис Джонсон. Он добавил, что одобрил бы применение британского оружия против российских целей.

"Соединенное Королевство должно быть в авангарде поддержки Украины и разрушать табу", — заявил он, напомнив, что его администрация поставила Украины гранатометы NLAW.

На своем посту Джонсон был одной из самых сильных фигур в том, что касается поддержки Киева. Он несколько раз посещал Украину и одобрил поставки ряда ключевых видов оружия и финансовые пакеты для поддержки в борьбе с РФ.

В ходе интервью экс-глава правительства Великобритании обсудил ряд аспектов войны — от конкретных личностей до оружия.

Говоря о начале войны, Джонсон напомнил, что решение Владимира Путина вторгнуться в Украину отчасти связано со "слабостью Запада", особенно в 2014 году.

"Мы отстранились от этого [вторжения 2014 года]… он думал, что мы не встанем на чью-либо из сторон, как это уже было", — заявил он.

Роль Зеленского

Джонсон также отметил дипломатическую роль украинского лидера Владимира Зеленского.

"Он привлек весь остальной мир, огромную часть остального мира", — добавил политик и бывший журналист. Также он напомнил о том, что Зеленского сравнивали с Уинстоном Черчиллем.

Относительно использования британского оружия по российской территории он сказал, что разрешил бы применять британские снаряды против целей на территории РФ.

Интервью Бориса Джонсона

"Я бы позволил, если бы было технически возможно это делать то, что ему нужно", — сказал он.

"Великобритания должна быть впереди, должна нарушать табу", — добавил он, сославшись на решение своей администрации предоставить Украине противотанковое оружие NLAW в качестве примера.

Напомним, что в сентябре журнал The Economist высказывал допущение, что Украина, даже будучи разделенной страной, может вступить в НАТО уже сейчас с определенными оговорками. Как для ФРГ в 1955-м или Норвегии в 49-м.

Также сообщалось о том, что украинский дипломат Валерий Чалый заявил, что раздел Украины в обмен на вступление в НАТО не работает, а аналогия с ФРГ и ГДР выглядит излишне натянутой.