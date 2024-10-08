Раздел Украины в обмен на вступление в НАТО: почему не работает аналогия с ФРГ и ГДР

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Бацилла "тяжелых неизбежных решений", которые якобы базируются на исторических аналогах, проникла уже не только в утомленные души партнеров, но и распространяется в Украине.

Имеется в виду гипотетическая формула "обмена территорий на членство в НАТО". И вроде бы опыт разделенной Германии может быть задействован.

Но это совсем никакой не аналог.

Хотя бы по трем очевидным причинам:

Германия сначала была разделена, а потом уже решался вопрос гарантий безопасности для ФРГ и Западного Берлина. В случае Украины все наоборот: "компромиссное решение" как раз и разделит страну. Возможно, навсегда. Границы в Германии были четко установлены союзниками, а уже потом шли все остальные решения. В Украине четкая граница — это международно признанная государственная граница Украины. И даже она сейчас не вся контролируется Украиной. А все разграничения на линии соприкосновения — это абсолютно гипотетическая история в условиях неизменных захватнических целей агрессора. В конце концов, народ Германии был под оккупацией, все военные структуры — ликвидированы или расформированы, а Украина находится в очень сложном положении, но точно не является полностью оккупированной и демилитаризованной, как бы кому-то этого не хотелось.

Вполне понятно, что различные идеи выхода из полномасштабной войны будут только множиться. Их будут обсуждать журналисты, комментаторы, ученые.

Но распространение этих обсуждений именно в ОФИЦИАЛЬНОЙ плоскости и ОФИЦИАЛЬНЫМИ источниками очень опасно: результата не будет, а общая позиция относительно целей деоккупации, победы Украины и восстановления норм международного права уже подвергается коррозии.

Поэтому надо быть внимательными. Потому что войны не заканчиваются от одних добрых намерений (или тех, что таковыми кажутся).

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