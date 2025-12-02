Такие "серые кардиналы" нам не нужны: почему Украине важно избежать появления нового Ермака

Позвольте "вставить свои пять копеек" в слишком уж оживленную дискуссию относительно должности руководителя Офиса Президента Украины.

Почти за всю новейшую историю Украины — это не была должность "канцеляриста" или "секретаря на телефонах" или даже "простого менеджера", если бы кому-то не хотелось это представить.

Кроме выполнения роли ближайшего советника и организатора выполнения распоряжений Президента Украины, лицо, занимающее эту должность, обеспечивает координацию работы консультативных, совещательных и других образованных Президентом Украины вспомогательных органов и служб, их взаимодействие со структурными подразделениями Офиса (а их создано немало!).

Через нее проходят практически все документы для подготовки решений Президента Украины.

Государственный служащий на этой должности должен прибывать на работу до приезда Президента, а уезжать — после. То есть, надо быть готовым в сложные времена практически жить на Банковой, со всеми сопутствующими обстоятельствами... Работа действительно сложная, но и вызовы для государственного служащего высшего ранга соответствующие, да и власти предоставляет действительно много (преимущественно, правда, именем Президента Украины). Тот, кто был ею назначен и продержался больше года, всегда входил в топ-5 по влиятельности в украинских реалиях.

Но до последнего времени ни об одном руководителе вспомогательного органа Президента Украины не говорили как о "вице-президенте" (не к ночи упомянутый Дмитрий Табачник, расталкивая других конкурентов "в коридорах к первой приемной", даже и не думал о таком... Собственно, он и полковником так и не стал).

Должность эта действительно является влиятельной, но никто из предыдущих Президентов Украины не допускал, чтобы ее временные исполнители в глазах граждан напоминала что-то похожее на роль кардинала Ришелье при Людовике XIII или, скорее, Григория Распутина при Николае II.

Что касается функций подбора кадров, обеспечения функционирования Офиса, то, наверное, многие удивятся, но в Офисе, еще есть должность... руководителя Аппарата Офиса со своими заместителями и персоналом...

Лицо на этой должности, в частности назначает на должности и освобождает от должностей государственных служащих Офиса; обеспечивает единый порядок прохождения и обработки документов в Офисе; утверждает положения о структурных подразделениях Офиса, а также должностные инструкции государственных служащих и работников Офиса; осуществляет кучу других полномочий...

Когда-то такой должности не было и как-то справлялись, но очередная реформа госслужбы создала такой механизм, вроде бы для большей независимости профессиональной госслужбы от посторонних решений, но в украинских реалиях, считаю — этот механизм не заработал и все решает руководство Офиса.

В то же время замена одного руководителя Офиса (Администрации, Секретариата) Президента на другого ничего кардинально не изменит, если Президент Украины — самодостаточный, опытный, сильный и выполняет все свои полномочия должным образом.

Если же есть определенные проблемы, если есть блокирование доступа к Главе государства, если есть сомнения относительно способности Президента изменить свои подходы — то есть выходы (которые уже ранее применялись), как обеспечить баланс влияний в самих вспомогательных органах Президента Украины.

Один из вариантов: назначение тех, кому Президент доверяет, но в то же время, кто является некоррумпированными и ответственными государственными служащими (для этого надо все эти должности вернуть в зону госслужбы и действия антикоррупционного законодательства и, очевидно — с соответствующими доступом и допуском к государственной тайне) на должности Руководителя Офиса, Первого помощника Президента и Секретаря СНБО Украины.

Это может, конечно, привести и к внутренним конфликтам (бывало и такое), но вполне реалистично выстроить контролируемую конкуренцию и демонополизировать влияние на Главу государства.

В любом случае, руководитель Офиса Президента Украины, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ (!) не должен создавать условия, чтобы стать на уровне с Главой государства. Должности вице-президента у нас также не предусмотрено, потому что Украина — парламентско-президентская республика. Также не может эта должность по влиянию быть выше Председателя ВРУ или Премьер-министра Украины. Но преуменьшать ее значение также не стоит.

Как это происходит (скорее, происходило до последнего времени) в США, рекомендую почитать книгу, которую написал Chris Whipple "The Gatekeepers: How the White House Chiefs of Staff Define Every Presidency". Вышел также и документальный фильм "The Presidents' Gatekeepers".

В любом случае, эта оживленная дискуссия относительно должности руководителя Офиса Президента Украины не должна отвлекать от базовой проблемы: баланс надлежащего выполнения властных функций и взаимного контроля в треугольнике Парламент-Президент-Правительство, где, как вы видите, нет "руководителей офисов" или других важных и влиятельных лиц, но четко подчиненных институтам, определенных Конституцией Украины.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

