Генсек и Политбюро. Почему в Украине надо менять не министров, а систему

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Изменения всегда можно использовать на пользу. Кроме 19 министерств, в Украине есть еще 25 государственных и национальных служб, 15 агентств, 4 инспекции, 3 комиссии, 11 ЦОИВ со специальным статусом и 5 других ЦОИВ и 27 местных государственных администраций — всего 90…

Есть еще где разгуляться в водовороте "ротаций и новой энергии"… И желательно — лишить некоторых несвойственных функций и дублирования. Только вот вряд ли с этого стоит начинать повышать эффективность государственного управления…

И вот почему.

Такое впечатление (субъективное), что проблема в другом: в Украине по сути институционально восстанавливается модель управления, которая не записана в действующей Конституции, а скорее, подобна советской:

Президент — первый секретарь ЦК;

5–6 менеджеров — Политбюро ЦК;

Офис Президента — Всеукраинский центральный исполнительный комитет (ВУЦИК) — высший законодательный, распорядительный, исполнительный и контролирующий орган государственной власти УССР;

Кабинет министров — Совет министров;

Премьер и увеличенное количество вице-премьеров — Президиум Совета министров;

Верховная Рада Украины — Верховная Рада УССР…

Поэтому сначала необходимо вернуться к сбалансированию полномочий и властных функций в соответствии с Конституцией Украины, а уже потом всякие ротации делать.

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