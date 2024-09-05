Генсек та Політбюро. Чому в Україні треба змінювати не міністрів, а систему

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Зміни завжди можна використати на користь. Крім 19 міністерств в Україні, є ще 25 державних та національних служб, 15 агенств, 4 інспекції, 3 комісії, 11 ЦОВВ зі спеціальним статусом і 5 інших ЦОВВ та 27 місцевих державних адміністрацій — всього 90…

Є ще де розгулятися у вирі "ротацій та нової енергії"… І бажано — позбавити деякі непритаманних функцій та дублювання. Тільки от навряд чи з цього варто починати підвищувати ефективність державного управління…

І от чому.

Таке враження (суб'єктивне), що проблема в іншому: в Україні по суті інституційно відновлюється модель управління, яка не записана в чинній Конституції, а найімовірніше, подібна до радянської:

Президент — перший секретар ЦК;

5–6 менеджерів — Політбюро ЦК;

Офіс Президента — Всеукраїнський центральний виконавчий комітет (ВУЦВК) — найвищий законодавчий, розпорядчий, виконавчий та контролюючий орган державної влади УРСР;

Кабінет міністрів — Рада міністрів;

Прем’єр і збільшена кількість віцепрем’єрів — Президія Ради міністрів;

Верховна Рада України — Верховна Рада УРСР…

Тому спочатку необхідно повернутися до збалансування повноважень й владних функцій відповідно до Конституції України, а вже потім всякі ротації робити.

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