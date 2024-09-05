Генсек та Політбюро. Чому в Україні треба змінювати не міністрів, а систему
Відомий політик та дипломат Валерій Чалий дуже сумнівається, що нинішні перестановки у владі щось змінять. На його думку, для початку треба привести систему влади у відповідність до Конституції України, а то зараз це, найімовірніше, нагадує Радянський Союз із Генсеком та Політбюро.
Зміни завжди можна використати на користь. Крім 19 міністерств в Україні, є ще 25 державних та національних служб, 15 агенств, 4 інспекції, 3 комісії, 11 ЦОВВ зі спеціальним статусом і 5 інших ЦОВВ та 27 місцевих державних адміністрацій — всього 90…
Є ще де розгулятися у вирі "ротацій та нової енергії"… І бажано — позбавити деякі непритаманних функцій та дублювання. Тільки от навряд чи з цього варто починати підвищувати ефективність державного управління…
І от чому.
Таке враження (суб'єктивне), що проблема в іншому: в Україні по суті інституційно відновлюється модель управління, яка не записана в чинній Конституції, а найімовірніше, подібна до радянської:
Президент — перший секретар ЦК;
5–6 менеджерів — Політбюро ЦК;
Офіс Президента — Всеукраїнський центральний виконавчий комітет (ВУЦВК) — найвищий законодавчий, розпорядчий, виконавчий та контролюючий орган державної влади УРСР;
Кабінет міністрів — Рада міністрів;
Прем’єр і збільшена кількість віцепрем’єрів — Президія Ради міністрів;
Верховна Рада України — Верховна Рада УРСР…
Тому спочатку необхідно повернутися до збалансування повноважень й владних функцій відповідно до Конституції України, а вже потім всякі ротації робити.
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