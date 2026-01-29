Геополитический разбой: как РФ пытается выдать сдачу Донбасса за территориальный компромисс

Для понимания важности определений.

В последнее время партнерами Украины и нашими официальными лицами используется словосочетание "территориальные вопросы", "территориальные уступки", "территориальные компромиссы"...

Давайте определимся с дефинициями!

Территориальный компромисс — это когда на скалистом маленьком острове Меркет (в три гектара площадью) проходит финско-шведская граница по суше и финны построили когда-то здесь свой маяк, как потом выяснилось — чуть дальше линии границы. Шведам это сильно не понравилось. Поэтому после долгих переговоров была сделана демаркация. Границу изменили и предоставили шведам точно такой же кусок земли уже на бывшей финской территории. Вычисление линии границы и уточнение ее демаркации происходят каждые 25 лет.

Відео дня

Это можно назвать — территориальный компромисс.

А то, что засело в больных российских мозгах — это враждебный захват чужой территории. Даже не рейдерство. Даже не грабеж... Тупо — разбой. На геополитическом уровне.

Только дайте слабину, только покажите им, что готовы к такому ходу мыслей — на этом не остановятся. Будут требовать отдать больше и больше, пока все не отдадите!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно