Мнения
Выборы в США — еще не все: 10 факторов, способных погубить мир
На выборах в США мир клином не сошелся — после них никуда не денется целый ряд проблем, угрожающих миру. Дипломат Валерий Чалый напоминает 10 важнейших из них.
43
Related video
Развитие геополитической ситуации в мире зависит не столько от результатов выборов в США, сколько от многих других ключевых факторов, среди которых:
- Способность Европейского Союза и европейской части НАТО (включая Украину) быстро взять на себя (что Украина уже сделала) большую долю ответственности за европейскую безопасность в условиях уменьшения донорства США.
- Готовность и способность истеблишмента США вернуть единство в отношении национальных интересов своей страны и ключевых приоритетов во внешней сфере.
- Динамика экономики и технологического и социального развития Китая и ее совпадение/несовпадение с экспансионистскими целями коммунистического руководства.
- Скорости деградации/усиления стран, которые хотят окончательно разрушить еще недавно более-менее работающую международную систему и сосуществование по правилам, не предлагая фактически ничего, кроме острых конфликтов или возвращения к двухполюсному антагонистическому и конфронтационному порядку существования международной системы.
- Даты испытания/применение после долгой паузы тактического ядерного оружия и реакции на такой шаг ключевых мировых игроков.
- Появление/не появление мощных национальных и мировых лидеров на фоне сегодняшней неадекватности многих руководителей стран существующим и потенциальным угрозам и вызовам и растущего влияния раскрученных информационно лиц второго плана.
- Способность людей осознать угрозы быстрой социальной деградации (включая ведущие страны) и популизма в его худшем проявлении.
- Осознание/не осознание всем человечеством планетарных угроз и приоритета объединения для их преодоления или недопущения, в частности, потенциальной катастрофы в условиях передачи все большей ответственности динамично развивающимся системам на основе искусственного интеллекта.
- Неспособность удержаться от гонки вооружений в космосе и развязывания третьей мировой войны в киберпространстве.
- Время прилета неожиданного и мощного "черного лебедя", который может перевернуть всю пирамиду вызовов и угроз.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно
Выборы в США 5 ноября: какие шансы у Харрис и Трампа и кто поддерживает политиков (инфографика)