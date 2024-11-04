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Мнения

Выборы в США — еще не все: 10 факторов, способных погубить мир

На выборах в США мир клином не сошелся — после них никуда не денется целый ряд проблем, угрожающих миру. Дипломат Валерий Чалый напоминает 10 важнейших из них.

Валерий Чалый
Валерий Чалый
Дипломат, политик
eye 43
сша, выборы, трамп, гаррис
Фото: Getty Images | После выборов в США мир останется с большим количеством проблем
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Развитие геополитической ситуации в мире зависит не столько от результатов выборов в США, сколько от многих других ключевых факторов, среди которых:

  1. Способность Европейского Союза и европейской части НАТО (включая Украину) быстро взять на себя (что Украина уже сделала) большую долю ответственности за европейскую безопасность в условиях уменьшения донорства США.
  2. Готовность и способность истеблишмента США вернуть единство в отношении национальных интересов своей страны и ключевых приоритетов во внешней сфере.
  3. Динамика экономики и технологического и социального развития Китая и ее совпадение/несовпадение с экспансионистскими целями коммунистического руководства.
  4. Скорости деградации/усиления стран, которые хотят окончательно разрушить еще недавно более-менее работающую международную систему и сосуществование по правилам, не предлагая фактически ничего, кроме острых конфликтов или возвращения к двухполюсному антагонистическому и конфронтационному порядку существования международной системы.
  5. Даты испытания/применение после долгой паузы тактического ядерного оружия и реакции на такой шаг ключевых мировых игроков.
  6. Появление/не появление мощных национальных и мировых лидеров на фоне сегодняшней неадекватности многих руководителей стран существующим и потенциальным угрозам и вызовам и растущего влияния раскрученных информационно лиц второго плана.
  7. Способность людей осознать угрозы быстрой социальной деградации (включая ведущие страны) и популизма в его худшем проявлении.
  8. Осознание/не осознание всем человечеством планетарных угроз и приоритета объединения для их преодоления или недопущения, в частности, потенциальной катастрофы в условиях передачи все большей ответственности динамично развивающимся системам на основе искусственного интеллекта.
  9. Неспособность удержаться от гонки вооружений в космосе и развязывания третьей мировой войны в киберпространстве.
  10. Время прилета неожиданного и мощного "черного лебедя", который может перевернуть всю пирамиду вызовов и угроз.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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