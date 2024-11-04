Выборы в США — еще не все: 10 факторов, способных погубить мир

Related video

Развитие геополитической ситуации в мире зависит не столько от результатов выборов в США, сколько от многих других ключевых факторов, среди которых:

Способность Европейского Союза и европейской части НАТО (включая Украину) быстро взять на себя (что Украина уже сделала) большую долю ответственности за европейскую безопасность в условиях уменьшения донорства США. Готовность и способность истеблишмента США вернуть единство в отношении национальных интересов своей страны и ключевых приоритетов во внешней сфере. Динамика экономики и технологического и социального развития Китая и ее совпадение/несовпадение с экспансионистскими целями коммунистического руководства. Скорости деградации/усиления стран, которые хотят окончательно разрушить еще недавно более-менее работающую международную систему и сосуществование по правилам, не предлагая фактически ничего, кроме острых конфликтов или возвращения к двухполюсному антагонистическому и конфронтационному порядку существования международной системы. Даты испытания/применение после долгой паузы тактического ядерного оружия и реакции на такой шаг ключевых мировых игроков. Появление/не появление мощных национальных и мировых лидеров на фоне сегодняшней неадекватности многих руководителей стран существующим и потенциальным угрозам и вызовам и растущего влияния раскрученных информационно лиц второго плана. Способность людей осознать угрозы быстрой социальной деградации (включая ведущие страны) и популизма в его худшем проявлении. Осознание/не осознание всем человечеством планетарных угроз и приоритета объединения для их преодоления или недопущения, в частности, потенциальной катастрофы в условиях передачи все большей ответственности динамично развивающимся системам на основе искусственного интеллекта. Неспособность удержаться от гонки вооружений в космосе и развязывания третьей мировой войны в киберпространстве. Время прилета неожиданного и мощного "черного лебедя", который может перевернуть всю пирамиду вызовов и угроз.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно