Украине — частичку космоса: как отобрать у Маска и Starlink его монополию

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Почему заявления о возможности отключения Starlink настораживают?

Не только из-за важности систем и того, что их полностью быстро не компенсируешь другими средствами.

Потому что в основе — монополия. Почему так? Потому что Илон Маск действительно опережает на несколько лет других — и там, где удается, максимально цинично их выталкивает с направления.

Основа всего — запуск коммерческих спутников на околоземную орбиту, их функционирование и в конце концов утилизация, потому что потом они превращаются в космический мусор.

Международное космическое право пока в полной мере не регулирует вопрос справедливого для всех землян/стран использования космического пространства.

Скажем, несмотря на резкое увеличение количества спутников (и действующих, и тех, что отработали уже — фактически космического мусора, который уже наносит вред), компаниям Илона Маска дали разрешение на запуск 4425 спутников, на 83 орбитах (от 1110 до 1325 км от Земли), что в несколько раз будет превышать количество имеющихся на сегодня.

Возможно, надо ввести, по аналогии с выбросами парниковых газов, принцип квотирования, по которому каждая страна будет иметь право на запуски и вывод на орбиту определенного числа космических объектов?

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Государства, не имеющие космических программ или конкурирующие в освоении околоземного пространства — могут продавать свои квоты тем, кто будет увеличивать в разы в ближайшие 10-15 лет количество космических объектов.

Тогда Илон Маск будет не в геополитику "играть", а, возможно, обращаться к Украине за покупкой квоты или предлагать соглашение о частичном участии в проектах и совместном использовании.

Наверное, стоит нашим специалистам в этой области посмотреть, есть ли варианты внесения соответствующих изменений в уже устаревшую "Конвенцию о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами", или предложить для рассмотрения проект нового международного соглашения, которое урегулировало бы этот вопрос.

В любом случае, Украина должна быть очень активной в этой области. Это — вопрос национальной безопасности!

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