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Трамп и старлинки. Отключат или нет…

О новой политике Трампа столько уже написано, что я даже не знаю, что добавить. Да, новая власть США для нас враждебна и это надо сознательно выяснить.

Когда Трамп говорит, что при нем бы Путин не напал — это обычная ложь. Трамп закрывал глаза на подготовку Путина к войне весь свой срок. Подготовка к войне шла долго, и как раз движение пошло после выборов Трампа. В основном в Америке президенты в последнее время сидят два срока, но нам, можно сказать, повезло. Ковид, BLM и Трампо-Путинский договорняк сдвинула победа Байдена. Который хотя и не был для нас идеальным, но все же относился к тем, кто поддерживает философию "старого мира" и европейских союзников. Это дало нам время, и хотя и недостаточно — но оружие.

Если бы не это — то, что сейчас делает Трамп, мы бы увидели еще в 2022-м. Никакой помощи, нас бы заставили подписывать капитуляцию в еще худших условиях.

Если не верите — ну у того же "Информнапалма" есть много материалов, как Россия все время президентства Трампа разворачивала части поближе к нашим границам, а Донни в это время прикидывался шлангом и старался снять санкции с РФ. Опять же, прочитайте об учениях "Кавказ 2020", которые еще при Трампе СМИ ознаменовали как подготовку для вторжения в Украину. Найдите, как Трамп этому противодействовал, угу.

Так что дела у нас очень плохие сейчас. Нас ломают через колено, без чести и ответственности. И неважно, какой вы тон выберете и как глубоко будете вылизывать задницу Донни. Не получится.

Во-первых, после Маска там уже все зализано.

Во-вторых, если думаете, что вы ах…нный переговорщик — вон есть Орбан и Фицо, лайт-версия намазанных российских консервов. Идите, договаривайтесь, покажите скилл.

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В Украине ищут альтернативы Starlink: Польша и Маск прокомментировали возможное отключение

Донни ср…ть хотел на нас. Вся информация о плохих делах в Украине будет использована против самой же Украины как пропаганда. Меня смешат полезные дурачки, которые идут в Америку рассказывать о плохих политиках, думая, что у Донни есть желание наказать плохих и поднять хороших политиков. Да, именно так оно и есть.

Путин и Донни давно и продуктивно работали вместе. Договоренности там очень старые. Не просто так РФ вмешивалась в выборы США, чтобы помочь Донни. РФ не просто так ставила "своего президента". Кстати, "свой президент" — это буквально фраза "Трампнаш", которую использовали россияне еще при прошлом президентстве.

И у него получилось. Поэтому сейчас над Пентагоном, ФБР, Минобороны и в других структурах ставят не профи, а тех, кто лоялен или связан с РФ и готов для реализации плана, который выгоден РФ. Напомню, когда-то Донни видел Такера Карлсона вице-президентом при себе. Ему импонируют те, кто поддерживает РФ.

Поэтому хватит рисовать розовые очки. Надо очень быстро минимизировать влияние США на ВСУ.

Старлинки нам могут отключить элементарно. Донни скажет — отключат. Так оно сейчас работает. Все же помнят, что разрешение на зонирование для старлинков SpaceX дает Пентагон, который является одним из координаторов "Старлинка". И кто является сейчас главой Пентагона и SpaceX. Поэтому сделать так, чтобы "Старлинк" появился в РФ, но отключился у нас — это дело одного дня.

И никакая Польша, или кто там еще, ни слова не скажет, потому что они там все боятся, что Трамп заберет войска США, усиливающие группировку НАТО. Все под колпаком. Всех шантажируют.

Единственный шанс этот рычаг выбить — сделать старлинк не критично важным.

Как с Крымским мостом. РФ когда поняла свою зависимость — сразу построила дублирующие маршруты. И со временем решение уничтожения Крымского моста по стратегической причине стало неактуальным.

Так и здесь.

В 59-й бригаде ранее по указанию Сухаревского был сделан комплект связи, который должен был быстро устанавливаться на линии, чтобы заменить старлинки. Не знаю, как сейчас — но такая опция у нас была.

Эти три года воевали со старлинком, и привыкли к нему. Он нас расслабил. Во времена, когда БПЛАшники бились над связью, чтобы их дроны летали дальше и были более устойчивы к РЭБу, связисты жили на лаврах старлинка.

Нам надо в очень короткий срок перейти на дублирующую связь в бригадах и отчитаться об этом главкому. А еще дать с размаху по яйцам тем уважаемым генералам, которые довели до такой зависимости подразделения связи. О зависимости от старлинка не говорил только ленивый, но ведь до последнего рубили окуня. Есть причины спросить — как дела? Есть причины подорвать задницу, или все еще не так однозначно?

Если старлинк не будет иметь критического веса для нашей боеспособности — его не отключат.

Если же дальше будем от него зависеть — то даже не сомневайтесь. Мы же сами даем удавку в руки врага, почему бы ею не воспользоваться.

Поэтому по бригадам немедленно должна быть реализована дублирующая связь. Отключат или не отключат — спрашивать об этом неправильно.

Правильно — быть готовым к тому, что это произойдет.

И готовым надо быть на вчера.

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